Заболевшего коронавирусом Элджея госпитализировали

Российского рэпера Элджея (Алексея Узенюка), у которого ранее диагностировали коронавирус, госпитализировали в Москве.

Так, короткое видео из машины скорой помощи опубликовал на личной странице Instagram сам музыкант. Из ролика можно заключить, что Элджей лежит на больничной каталке, а на фоне слышно звук сирены.

Отметимм: о том, что именно случилось, артист уточнять не стал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский актер Брайан Крэнстон, известный по роли Уолтера Уайта в сериале "Во все тяжкие", заявлял, что переболел COVID-19.