Заболевшая коронавирусом Дарья Петрожицкая рассказала о своих симптомах

Украинская актриса и участница "Танців з зірками" Дарья Петрожицкая, которая заболела коронавирусом, рассказала о симптомах болезни, с которыми столкнулась.

Подробностями артистка поделилась на личной странице в Instagram. По словам Дарьи, все началась с высокой температуры и ломоты во всем теле. Позже подключились другие симптомы, характерные для вируса, в том числе и потеря обоняния.

"COVID-19 все-таки существует и приходит неожиданно. Сначала это высокая температура и выкручивание всего тела... Потом тело выламывается так, что ты не можешь встать. Затем резко начинается кашель, сохнет все во рту и в носу и абсолютно пропадают запахи. Оказывается, этот мир без запахов очень скучный, а еда похожа на пластилин... И все это сопровождается слабостью. Странно когда целыми днями лежишь, а при этом чувствуешь себя уставшей. Вселенная дала мне это для того, чтобы я отдохнула, наверное", – написала Дарья.

Дарья Петрожицкая назвала свои симптомы COVID-19 (Instagram Дарьи Петрожицкой)

Петрожицкая также добавила, что поставила на паузу съемки в сериале "Папик" и участие в шоу "Танці з зірками". Сейчас Дарье гораздо лучше, но ей сложно дышать и она до сих пор не чувствует запахов.

Напомним, что из-за коронавируса актриса не смогла выступить в первом прямом эфире проекта "Танці з зірками". Актриса признавалась, что врачи запретили ей физические нагрузки и в ближайшее время на паркет она не выйдет.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной заразились коронавирусом. У женщины симптомы появились 24 августа, а у артиста – через несколько дней. Читайте также о том, кто еще из украинских звезд заболел COVID-19.