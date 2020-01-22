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22 января • обновлено в 08:51
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"Заболела? Излишки ботокса?" Семенович ужаснула внешним видом без макияжа

2.7т
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Российская певица Анна Семенович опубликовала новую фотографию, на которой показала, как выглядит без макияжа.

Снимком, сделанным во время отдыха на Сейшельских островах, артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Анна Семенович

Анна Семенович

Instagram @ann_semenovich

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Примечательно, что на фото Анна запечатлена с распущенными волосами и без макияжа. Из-за этого многие поклонники не сразу узнали на фото Семенович.

Кроме того, пользователи раскритиковали внешний вид певицы без косметики, отметив, что Анна постарела.

"Заболела? Излишки ботокса?" Семенович ужаснула внешним видом без макияжа
"Заболела? Излишки ботокса?" Семенович ужаснула внешним видом без макияжа
"Заболела? Излишки ботокса?" Семенович ужаснула внешним видом без макияжа
"Заболела? Излишки ботокса?" Семенович ужаснула внешним видом без макияжа
"Заболела? Излишки ботокса?" Семенович ужаснула внешним видом без макияжа
"Заболела? Излишки ботокса?" Семенович ужаснула внешним видом без макияжа
"Заболела? Излишки ботокса?" Семенович ужаснула внешним видом без макияжа
"Заболела? Излишки ботокса?" Семенович ужаснула внешним видом без макияжа
"Заболела? Излишки ботокса?" Семенович ужаснула внешним видом без макияжа

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анна Семенович призналась, что страдает от генетической патологии под названием гигантомастия и ей пришлось сделать операцию по уменьшению груди.

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Автор
Анна Михно
Персона
Анна Семенович
Место
Россия
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