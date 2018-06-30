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СпортLady

"За**ало меня! Хочу быть одна!" Известная украинская певица намекнула на разрыв отношений

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Украинская певица и волонтер Анастасия Приходько намекнула, что в ее жизни больше нет близких отношений и своей свободой она очень довольна.

Об этом она написала на своей странице в сети Instagram.

"Женщина чувствует счастье только тогда, когда она одна! Я поняла что происходило, и почему реальность и я были отдельны! Теперь я хочу быть "forever alone" !!!! Тогда все будет хорошо, с душой, мыслями, и никаких е**чих страданий! За**ало меня!))) Я теперь счастливая и свободная! Надо отметить это дело)", - поделилась она.

Поклонники певицы выразили понимание и поддержку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Приходько поделилась с поклонниками откровенным селфи.

Персона
Анастасия Приходько
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Обычная окраинская глядь.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
ну и рожа... бабуины вы все такие?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кротов Даниил, Красивые стоят на Ленинградке в Москве, остались только такие.
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