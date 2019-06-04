За жизнь борются врачи: в Москве экстренно госпитализировали Алибасова

Во вторник, 4 июня, известный российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб.

По данным "Пятого канала", его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве, а врачи начали бороться за жизнь еще в машине скорой помощи.

По предварительным данным, продюсер перепутал токсичное средство для промывки труб с водой и получил сильный ожог пищевода.

Бари Алибасов Utro

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"Для спасения его жизни понадобилась помощь врачей скорой помощи и токсикологов. Впрочем, медики уверены, что с продюсером все будет в порядке", – сказано в сообщении.

Источники "КП" рассказали, что жидкость стояла на столе в квартире на Мерзляковском переулке. По данным Telegram-канала 112, медики промывали желудок марганцовкой в течение получаса, но это не помогло. В результате Алибасова отправили в токсикологическое отделение НИИ им. Склифосовского.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бари Алибасову 6 июня 2018 года исполнился 71 год. В 2018 году он официально женился на 80-летней артистке Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Фото: mk.ru

Отношения между ними завязались еще в 1995 году, но через несколько лет пара распалась. Несмотря на разрыв, им удалось сохранить дружескую связь. Позже в сети появилось странное видео с Алибасовым и Шукшиной в суде.

А через какое-то время в СМИ появилась информация, что продюсер не живет с супругой, потому что надоела.

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