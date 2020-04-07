Главная Новости
7 апреля • обновлено в 11:53
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

За рулем был 16-летний: появились подробности гибели порноактера Петеля

1.1т
Читать материал на украинском

Друг украинского порноактера и шоумена Павла Петеля, который разбился в ДТП в Подмосковье, Сергей Остриков заявил, что за рулем авто, в котором ехал Павел, был 16-летний парень.

Об этом мужчина написал на своей странице в Instagram.

Павел Петель

Павел Петель

Instagram @petelhouse

Так, как пишет Остриков, водитель также погиб на месте.

"Он погиб в ДТП на 38-м километре Симферопольского шоссе по пути из Миграционного центра Сахарово до станции метро Аннино. По этому маршруту ездят "бомбилы", которые собирают несколько пассажиров и возят между этими двумя точками. Бомбилой на этот раз оказался 16-летний парень, которому папа подарил автомобиль. На огромной скорости машину занесло и она залетела под фуру. Погибло три человека, включая водителя, один пассажир в реанимации. Павел от совокупности ранений скончался на месте", – пишет друг Петеля.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появилось жуткое видео с места аварии, в которой погиб украинский порноактер Павел Петель.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Анна Михно
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
А ведь мог бы быть следующим президентом Украины! Оставалось только эксклюзивную технику игры на рояле освоить.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Анино пишется с одной буквой Н...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
как же теперь Украина будет жить без этого выдающегося порноактера?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели более 1,3 миллиона человек, погибли – более 70 тысяч.

  • В Минздраве рассказали, когда может закончиться карантин в Украине.

  • Медики назвали предвестник скорой смерти при коронавирусе.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги