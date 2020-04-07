За рулем был 16-летний: появились подробности гибели порноактера Петеля

Друг украинского порноактера и шоумена Павла Петеля, который разбился в ДТП в Подмосковье, Сергей Остриков заявил, что за рулем авто, в котором ехал Павел, был 16-летний парень.

Об этом мужчина написал на своей странице в Instagram.

Павел Петель Instagram @petelhouse

Так, как пишет Остриков, водитель также погиб на месте.

"Он погиб в ДТП на 38-м километре Симферопольского шоссе по пути из Миграционного центра Сахарово до станции метро Аннино. По этому маршруту ездят "бомбилы", которые собирают несколько пассажиров и возят между этими двумя точками. Бомбилой на этот раз оказался 16-летний парень, которому папа подарил автомобиль. На огромной скорости машину занесло и она залетела под фуру. Погибло три человека, включая водителя, один пассажир в реанимации. Павел от совокупности ранений скончался на месте", – пишет друг Петеля.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появилось жуткое видео с места аварии, в которой погиб украинский порноактер Павел Петель.

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