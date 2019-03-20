"За ребенком бы следила": больная Беркова вызвала ажиотаж в сети

На российскую звезду фильмов для взрослых Елену Беркову, которая 19 марта загремела в больницу, набросились с критикой в сети. Так, порно-актриса опубликовала на своей странице в Instagram пост о сексе и это не очень понравилось ее подписчикам.

Некоторые фолловеры Берковой отметили, что сейчас Великий пост и говорить о сексе в это время запрещено.

"О ребенке лучше бы подумала", "В жизни твоей,самое главное,это секс. Есть и другие радости, кроме секса", "И это будущее Мурманской области", "Какой оргазм, какая эякуляция? Лена,Пост идет Великий, ты же в прорубь окунулась на Крещение, акстись", - пишут в сети.

Отметим, что на своей странице в социальной сети актриса часто публикует откровенные фото.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Елена Беркова была экстренно госпитализирована 19 марта в одну из клиник в Москве. Свидетели предположили, что организм Берковой не выдержал постоянных диет. Уточняется, что звезду подключили к капельнице и сделали несколько уколов.

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