"За ребенком бы следила": больная Беркова вызвала ажиотаж в сети

На российскую звезду фильмов для взрослых Елену Беркову, которая 19 марта загремела в больницу, набросились с критикой в сети. Так, порно-актриса опубликовала на своей странице в Instagram пост о сексе и это не очень понравилось ее подписчикам.
Некоторые фолловеры Берковой отметили, что сейчас Великий пост и говорить о сексе в это время запрещено.
Беркова - "о сексе" Эякуляция без оргазма или как такое возможно?! Мужчины, признавайтесь, с вами случались такие ситуации “кончил, а оргазм не получил”? В общем, представляя ваши чувства на этот счет, я готова успокоить и рассказать об этом: Оргазм и эякуляция: в чем разница? Два слова, которые мы воспринимаем, как синонимы. Но оргазм - термин, пришедший из сексологии, и означает кульминацию полового акта на пике сексуального возбуждения. А эякуляция - это абсолютно медицинское понятие, обозначающее механическое выделения семени из мочеиспускательного канала. То-есть в первом случае - удовольствие, во втором - чистая физиология, которые могут быть совершенно не связанны между собой. Иначе, поллюция, была бы совершенно необъяснимой штукой. Патология или норма Так бывает ли эякуляция без оргазма? Если да, то стоит ли бить тревогу? Ответ прост - нет. Если о половом акте, а не о самопроизвольных событиях в организме, то мужчина всегда испытывает оргазм при эякуляции. Просто он может быть эмоционально ярким или же совсем тусклым. И это не страшно, поскольку секс напрямую зависит от вашей психологии. И бывают случаи, когда происходит оргазм, а эякуляция - нет. Это уже может считаться патологией, которая объясняется проблеми с семявыводящми потоками, вызванными инфекциями, воспалительными процессами и т.д. Что приводит к эякуляции без оргазма - можно просто перетрудиться на работе, чтобы не получить оргазм, но кроме стресса в голове к “пресной” эякуляции приводит долгое сдерживание. Различные регулярные практики, направленные искусственное продление полового акта. Сниженная чувствительность или парабиоз. Большое количество уже полученных оргазмов (хотя раз на 7-ой может и спермы не найтись, что уж там оргазма). Если уж очень хочется и я вас никак не успокоила, то: с “проблемой” эякуляции без оргазма надо идти к сексологу/психологу, а с оргазмом без эякуляции сразу к урологу. Я бы тут еще пошутила про то, что с симулируемой кульминацией тоже можно сходить к врачу, но, боюсь, женщины насторожатся, если узнают, что мужчины тоже те еще обманщики :) (это шутка) Всегда ваша, Лена Беркова. berkova-toys.ru #беркова #берковасекс #осексе
"О ребенке лучше бы подумала", "В жизни твоей,самое главное,это секс. Есть и другие радости, кроме секса", "И это будущее Мурманской области", "Какой оргазм, какая эякуляция? Лена,Пост идет Великий, ты же в прорубь окунулась на Крещение, акстись", - пишут в сети.
Отметим, что на своей странице в социальной сети актриса часто публикует откровенные фото.
Привет! Порадовали вы меня своими комментами на прошлый пост. 😂 как это быть "в образе" многим, конечно, недоступно,... зато удивительная реакция, на возможность сожалеть о моей старости🙈😂 что ж ловите чудо обновление - опять помолодела🤗 Побывала у моего давнего и проверенного @dr.alexv А моим неудовлетворенным комментаторам: Секс - вариант лечения. Благодаря сексу улучшается кровообращение в мозгу, что важно для его функционирования ☝🏻 При простуде или малейшем недомогании стоит сразу прыгать в постель! Как и иммуномодуляторы, (это такие волшебные таблетки, стимулирующие иммунную систему) секс помогает организму вырабатывать антитела и иммуноглобулин. Секс в целом снимает боль и спазмы за счет выработки эндорфинов, которые действуют, как анальгетики. Лучше, конечно без фанатизма и не устраивать бешеное родео. Мой персональный план действий во время больной головы - длительная прелюдия, охватывающая почти все мои эрогенные зоны, затем секс с обязательным горизонтальным положением меня и наиболее интенсивной стимуляцией клитора. Благодаря сексу есть шанс понизить риск инсульта, потому что тренируется сердечная мышца, улучшается кровообращение и вырабатывается окситоцин, который нормализует давление. То есть, в следующий раз, когда тонометр покажет ужасающие цифры, можно просто совратить партнера ;) Получается, что секс лечит почти от всего, а у вас осталось на порядок меньше отмазок. Но, мне кажется, если уж не хотите - скажите честно. В остальном, добро пожаловать в лагерь сексуальных докторов, у которых есть убойное лекарство. Только прошу, не пренебрегайте доказательной медициной :) Короче, трахайтесь на здоровье! На счёт кучи шлака на прошлый пост: я не боюсь быть смешной или некрасивой - это ваши страхи и комплексы. Будьте удовлетворёнными и счастливыми, тогда окружающие не будут вызывать у вас злость! Ведь мир - это зеркало🤗 Всегда ваша, Лена Беркова. #беркова #дом2 #еленаберкова #приз #старухапомолодела #пластическаяхирургия #скороейиэтонепоможет
Кто угадает в какой я стране?! Тому Лайк и комент от меня😉 конечно если профиль у вас открыт🤗 Вот смотрю на фотку и понимаю - волосы для девушки важней всего! Когда они выглядят ухожено, то и всё остальное супер! Спасибо, моей спасительнице @sergeeva_keratin_hair - уже сколько лет из мочалки превращаешь меня в принцессу😘🌹 #беркова #дом2 #еленаберкова #приз #сексуальныйдень #кератин #протестмочалки #тамгдетепло #счастливыеволосы
Загадка за секси видео! Я помню про прошлый приз😉 сразу всем и отправлю😁 После Тая всё ещё восстанавливаюсь - как обычно, после отдыха надо отдохнуть))) Хоть за волосы я спокойна - уже несколько лет ими занимается профессионал-технолог по восстановлению и обучению @sergeeva_keratin_hair по совместительству моя подруга 👭 Итак загадка, приз 1ому и каждому 10ому за правильный ответ: Пять копачей за 5 часов выкапывают 5 м канавы. Сколько копачей за 100 часов выкопают 100 м канавы? #беркова #дом2 #еленаберкова #красота #счастливыеволосы #радости #кератин #здороваяголова
Как ранее писал OBOZREVATEL, Елена Беркова была экстренно госпитализирована 19 марта в одну из клиник в Москве. Свидетели предположили, что организм Берковой не выдержал постоянных диет. Уточняется, что звезду подключили к капельнице и сделали несколько уколов.
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