"За мной ухаживает молодой человек": Лолита откровенно прокомментировала личную жизнь после развода

Российская певица Лолита Милявская прокомментировала свою личную жизнь после развода со своим мужем теннисистом Дмитрием Ивановым.

Так, она отметила, что за ней начал ухаживать мужчина, пишет издание "СтарХит".

Лолита glavred.info

"Я худею не для того, чтобы кому-то чего-то доказать, тем более посторонним для меня людям. Просто это был не тот мужчина. Я его выгнала, когда внимательно рассмотрела. Сейчас в моей жизни нет раздражителя, никто не пьет мою энергию, я стала спокойной. Плюс за мной начал ухаживать приятный молодой человек", — отметила Милявская.

Артистка прожила с супругом почти девять лет. Теперь Лолита пытается через суд признать их с Дмитрием Ивановым брак фиктивным.

Лолита и ее бывший муж Дмитрий Иванов Домашний очаг

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ распространили информацию и фотографии Иванова с новой пассией. Девушка является весьма состоятельной. У нее есть 14-летняя дочь.

Милявская вышла замуж за теннисиста Дмитрия Иванова в 2010 году. Разница в возрасте у них составляла 11 лет. В начале июля 2019 года стало известно, что они внезапно развелись. чтобы больше не выяснять отношения.

Позже Иванов прокомментировал расставание с певицей, рассказав, что еще не оправился.

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