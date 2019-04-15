"За кого голосовать? Что в Ростове говорят?" Януковича ярко потроллили в сети

Беглого президента Украины Виктора Януковича призвали назвать, кого из двух кандидатов – Петра Порошенко или Владимира Зеленского он поддерживает на выборах.

С таким шуточным обращением в Facebook выступил украинский продюсер, ведущий популярного ТВ-шоу "Караоке на Майдані" Игорь Кондратюк.

"Что же Янукович отмалчивается? Виктор Федорович! Что там в Ростове говорят? За кого голосовать, гарант вы х*енов? Посоветуйте вашим избирателям – они, глупые, никуда не делись! Из двух финалистов, кто является представителем геноцида украинской нации? А кто – наоборот? Кого вы видите в новогоднюю ночь под елкой? Астанавите свое молчание, праффесор!" – написал он.

Выборы в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 марта в Украине прошли выборы президента. По результатам голосования во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

В Украине 21 апреля состоится второй тур выборов президента. Украинцы могут проверить онлайн, есть ли они в избирательных списках.

ЦИК утвердила расходы на второй тур выборов президента.

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