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"За кого голосовать? Что в Ростове говорят?" Януковича ярко потроллили в сети

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Беглого президента Украины Виктора Януковича призвали назвать, кого из двух кандидатов – Петра Порошенко или Владимира Зеленского он поддерживает на выборах.

С таким шуточным обращением в Facebook выступил украинский продюсер, ведущий популярного ТВ-шоу "Караоке на Майдані" Игорь Кондратюк.

"Что же Янукович отмалчивается? Виктор Федорович! Что там в Ростове говорят? За кого голосовать, гарант вы х*енов? Посоветуйте вашим избирателям – они, глупые, никуда не делись! Из двух финалистов, кто является представителем геноцида украинской нации? А кто – наоборот? Кого вы видите в новогоднюю ночь под елкой? Астанавите свое молчание, праффесор!" – написал он.

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Выборы в Украине

Выборы в Украине

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Персоны
Игорь КондратюкВиктор Янукович
Место
Украина
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