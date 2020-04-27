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27 апреля • обновлено в 13:45
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"За дураков нас держите?" В сети разгорелся скандал из-за победителя "Голосу країни-10"

13.2т
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Грандиозный финал популярного вокального шоу "Голос країни-10" закончился победой участника Романа Сасанчина из команды Тины Кароль. Из-за этого в сети вспыхнул скандал.

Так, большинство зрителей заявили, что не согласны с результатами и считают, что "проект купленный и постановочный". Другие также написали, что разочаровались в нем и больше не будут смотреть. По их мнению, Сасанчин "не тянет на победителя" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Роман Сасанчин

Роман Сасанчин

Фото: instagram/goloskrainy_official

"Эх вы, полное разочарование! Хотя вы и сами видите несправедливость. Финалист хороший парень, но он не победитель", "Всех за дураков держите, что ли? Смотреть это невозможно", "Днище, тупо продажное днище. Из шоу, где соревнуются сильные вокалисты, Голос превратился в постановочную помойку, где побеждают свои люди", "Худший финал за 10 сезонов, не буду больше смотреть это шоу. Пустая трата времени", – написали люди.

"За дураков нас держите?" В сети разгорелся скандал из-за победителя "Голосу країни-10"
"За дураков нас держите?" В сети разгорелся скандал из-за победителя "Голосу країни-10"
"За дураков нас держите?" В сети разгорелся скандал из-за победителя "Голосу країни-10"
"За дураков нас держите?" В сети разгорелся скандал из-за победителя "Голосу країни-10"

Отметим, что во втором этапе финала Роман боролся за победу с тремя участниками: Сергеем Асафатовым, Индирой Едильбаевой, Эрланом Баибазаровым. Узнать подробнее о том, как проходил финал "Голосу країни-10" в условиях карантина можете здесь.

Индра Едильбаева, Сергей Асафатов и Эрлан Баибазаров

Индра Едильбаева, Сергей Асафатов и Эрлан Баибазаров

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как развивались "отношения" Кароль и Балана на "Голосі країни-10".

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Читайте все новости по теме "Голос країни" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Тема
Голос країни
Место
Украина
Теги
Голос країни-10 шоу-бизнес шоу
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