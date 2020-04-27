"За дураков нас держите?" В сети разгорелся скандал из-за победителя "Голосу країни-10"

Грандиозный финал популярного вокального шоу "Голос країни-10" закончился победой участника Романа Сасанчина из команды Тины Кароль. Из-за этого в сети вспыхнул скандал.

Так, большинство зрителей заявили, что не согласны с результатами и считают, что "проект купленный и постановочный". Другие также написали, что разочаровались в нем и больше не будут смотреть. По их мнению, Сасанчин "не тянет на победителя" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Роман Сасанчин Фото: instagram/goloskrainy_official

"Эх вы, полное разочарование! Хотя вы и сами видите несправедливость. Финалист – хороший парень, но он не победитель", "Всех за дураков держите, что ли? Смотреть это невозможно", "Днище, тупо продажное днище. Из шоу, где соревнуются сильные вокалисты, Голос превратился в постановочную помойку, где побеждают свои люди", "Худший финал за 10 сезонов, не буду больше смотреть это шоу. Пустая трата времени", – написали люди.

Отметим, что во втором этапе финала Роман боролся за победу с тремя участниками: Сергеем Асафатовым, Индирой Едильбаевой, Эрланом Баибазаровым. Узнать подробнее о том, как проходил финал "Голосу країни-10" в условиях карантина можете здесь.

Индра Едильбаева, Сергей Асафатов и Эрлан Баибазаров

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как развивались "отношения" Кароль и Балана на "Голосі країни-10".

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