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"За 19 дней до Киева": в сети ажиотаж из-за смерти легендарного Азнавура

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Знаменитый французский шансонье Шарль Азнавур ушел из жизни за 19 дней до своего концерта в Киеве, который должен был состояться 20 октября в Дворце Украина на улице Большой Васильковской.

Пользователи социальных сетей написали огромное количество сочувствующих постов из-за смерти известного музыканта.

Новости
Умер шансонье Шарль Азнавур: ему было 94 года

"Шарль Азнавур умер за 19 дней до своего концерта в Киеве. Ему было 94 года. Вы можете себе представить? Человеку 95 лет, а он собирался давать концерт на 3600 человек. Стоимость билетов доходила до десяти тысяч гривен", - написала Валерия Ивашкина.

"Ушел Шарль Азнавур, один из столпов французского шансона, золотой голос Франции. Очень сильный и чистый голос, наравне с Ивом Монтаном и Эдит Пиаф. Девять песен, написанных им, входят в число лучших французских песен за всю историю. Ушла эпоха...", - пишет Виталий Волевой.

"Вечная память. Вечная любовь", "Шарль Азнавур. Пусть будет благословенна память твоя", "В понедельник, 1 октября, на 95-м году жизни в своем доме на юге Франции умер Шарль Азнавур - великий артист и человек, и большой друг Израиля", "Умер французский шансонье Шарль Азнавур", "Шарль Азнавур прощается с нами! RIP!", - пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, одну из самых известных песен умершего 1 октября французского шансонье Шарля Азнавура - "Вечная любовь", он исполнил в том числе на русском языке.

Персона
Шарль Азнавур
Место
Франция
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