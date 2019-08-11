Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Юрочке заплатили": блогер из РФ раскритиковала Дудя из-за участия в митинге в Москве

1.9т Читать материал на украинском

В субботу, 10 августа, в Москве прошла очередная акция протеста из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Одним из участников митинга стал российский журналист Юрий Дудь.

Популярный российский блогер Лена Миро раскритиковала журналиста за это и заявила, что ему заплатили за участие в акции.

"Юрочке заплатили": блогер из РФ раскритиковала Дудя из-за участия в митинге в Москве
Новости
"Не только Собчак!" Еще одна звездная пара из РФ поженится в сентябре

"Юрий Дудь позвал вчера своих подписчиков на митинг на Сахарова. Сам пришел, сделал фото, обернувшись в флаг. Однако через пять минут Юра уже свалил, чтобы участвовать в рок-фестивале, организованном, кажется, на деньги московской мэрии. Опачки, не успев отметиться, мальчик уже свалил. Кто-то поймет Юру. Скажет, деньги ведь заплатили. Вот он по совести - посетил митинг, а за деньгами - на фестиваль.

Но вот и тут тоже беда - говорят, Юрочке и за митинг ведь заплатили. И называют сумму в 2,5 миллиона рублей", - написала Миро.

Она отметила, что остальным звездным участникам митинга также заплатили.

"И нет, я Юру не осуждаю. Популярность его уже в прошлом, а деньги нужны. Как нужны они рэпперу Оксиморону, видеоблогерке, посетившей ГосДуму, бывшему хорошему журналисту Парфенову и прочим фейсам. Все с этими "хэдлайнерами" давно понятно. Кто платит, тот и танцует их", - добавила Миро.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Юрий Дудь
Место
Россия Москва
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
13
10
Смешно
1
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Макарский Александр
Макарский Александр
Такие же продажные твари, як и те,шо звали кастрюль стрыбать на майдан в 1З роке
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...