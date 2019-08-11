"Юрочке заплатили": блогер из РФ раскритиковала Дудя из-за участия в митинге в Москве

В субботу, 10 августа, в Москве прошла очередная акция протеста из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Одним из участников митинга стал российский журналист Юрий Дудь.

Популярный российский блогер Лена Миро раскритиковала журналиста за это и заявила, что ему заплатили за участие в акции.

"Юрий Дудь позвал вчера своих подписчиков на митинг на Сахарова. Сам пришел, сделал фото, обернувшись в флаг. Однако через пять минут Юра уже свалил, чтобы участвовать в рок-фестивале, организованном, кажется, на деньги московской мэрии. Опачки, не успев отметиться, мальчик уже свалил. Кто-то поймет Юру. Скажет, деньги ведь заплатили. Вот он по совести - посетил митинг, а за деньгами - на фестиваль.

Но вот и тут тоже беда - говорят, Юрочке и за митинг ведь заплатили. И называют сумму в 2,5 миллиона рублей", - написала Миро.

Она отметила, что остальным звездным участникам митинга также заплатили.

"И нет, я Юру не осуждаю. Популярность его уже в прошлом, а деньги нужны. Как нужны они рэпперу Оксиморону, видеоблогерке, посетившей ГосДуму, бывшему хорошему журналисту Парфенову и прочим фейсам. Все с этими "хэдлайнерами" давно понятно. Кто платит, тот и танцует их", - добавила Миро.

Оксимирон приехал на акцию на проспекте Сахарова. На футболке у него написано "Свободу Егору Жукову". Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/PcPUTxwEkh — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 10, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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