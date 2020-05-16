Юрию Шевчуку - 63: что говорил об Украине лидер ДДТ
16 мая бессменный лидер группы ДДТ Юрий Шевчук празднует свой День рождения. Артисту исполняется 63 года.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что музыкант говорил об Украине, а также увидеть самые знаменитые клипы группы ДДТ.
О Киеве
"Каждый раз, когда бываю в Киеве, я им очарован. Я помню, как в юности пел в переходах, потом на Майдане Независимости. Помню первый рок-фестиваль, тогда Киев был еще советским городом, и туда приехал "десант" питерского рок-клуба — "Алиса", "ДДТ", "Аквариум", "Телевизор" и другие, пели о том, что "рок-н-ролл — это любовь и свобода". Это была "рок-революция" в Киеве в конце 1980-х. И сейчас я глубоко переживаю трагические события, которые происходили и происходят здесь, в Украине. Между нашими странами...".
О Майдане
"Я переживаю вообще за Украину, за украинский народ, просто людей, обычных граждан Украины. У меня много друзей и в Киеве, и в других городах, и в Харькове, и в Донецке, и во Львове. Мы часто ездим на гастролях, поем, общаемся. Да и у самого меня фамилия Шевчук, какие-то корни оттуда. Поэтому я воспринимаю всю эту ситуацию с большой тревогой. Она во многом трагична. А во многом очень высока и, не побоюсь такого крупного слова, где-то даже духовна. И там сложнейшая сейчас ситуация. И, конечно, если сказать о правительстве, то я не сторонник этого правительства. Многое знаю о Януковиче и его команде. На самом деле и Киев, и Украину просто достало, и всех моих друзей достала эта, скажем так мягко, долбаная власть. Никакого просвета и будущего люди не видят. Поэтому они вышли на Майдан".
О войне в Украине
"Я думал, что я сойду с ума от этой трагедии: Россия — Украина. Беда. Я пытаюсь что-то делать, но наблюдать общую беспомощность мира перед выходом на эту новую "историческую арену"... тоска. И эти свинцовые шторы пока не раздвинуть. Поэтому я перестал "искрить интеллектом". Я понял, что должен все это пережить, перелопатить в душе своей и найти какие-то ответы на проклятые вопросы. Наверное, в 14-м и 15-м годах художник — если я им являюсь — победил во мне оратора. Скажу главное, чтобы потом не забыть. Всех пленных на всех пленных надо менять. И как можно скорее. Вот это действительно будет шаг в сторону мира. Забить на амбиции. Савченко отпустить, Александрова и Ерофеева. Всех".
О Зеленском
"Вот Зеленского выбрали, может быть, у него хватит здоровья договориться с Путиным и развернуть им все к миру, который простые люди давно ждут и в Москве, и в Киеве, и особенно на Донбассе. Хватит крови. В будущем все разрешится, в чьей стране будет лучше жить, туда все и потянутся. А сейчас не правда рулит - пропаганда. Ястребы, слуги войны, отвлекают наши народы от внутренних проблем. Чтобы сохранить свою власть".
Популярные клипы ДДТ
Как ранее писал OBOZREVATEL, экс-ведущая программы "Орел и решка" Жанна Бадоева, которая сейчас живет в Италии, высказалась об Украине.