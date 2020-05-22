Юрию Рыбчинскому – 75: чем знаменит автор хитов Ротару, Лолиты и других звезд

Знаменитый поэт, драматург, сценарист, народный артист Украины Юрий Рыбчинский в пятницу, 22 мая, отмечает свой день рождения. Ему исполняется 75 лет.

Рыбчинский является культовой фигурой для украинской культуры. Наибольший вклад в ее развитие Юрий Евгеньевич внес в качестве автора популярных эстрадных хитов, которые до сих пор исполняют многие звезды. В день рождения поэта OBOZREVATEL предлагает вспомнить его творческий путь.

Юрий Рыбчинский Фото: 7lafa.com

Юрий Рыбчинский родился 22 мая 1945 года в Киеве, окончил КНУ имени Тараса Шевченко. Когда он был студентом, печатал свои стихи в молодежных журналах "Молодая гвардия" и "Юность". А с 1965 года стал писать тексты песен.

Юрий Рыбчинский Фото: blatata.com

Рыбчинский является автором композиций: "Ой летіли дикі гуси", "Минає день, минає ніч", "Тече вода", "Пилигримы", "Виват, Король!", на которых выросло не одно поколение слушателей. Его песни в разные времена исполняли: Нина Матвиенко, София Ротару, Руслана, Павел Зибров, Таисия Повалий, Александр Пономарев, Лолита Милявская, Валерий Леонтьев, Тамара Гвердцители и другие знаменитости.

София Ротару, Нина Матвиенко и Лолита Милявская

Кроме того, Рыбчинский является автором ряда пьес. А самая популярная его работа – пьеса "Эдит Пиаф. Жизнь в кредит" 2008 года. Также его стихи "Шлях до Тараса", "Мова, наша мова", "Стара актриса" изучают в школах.

Фото: antikor.com.ua

В 2009 году Юрий Рыбчинский был удостоен Гоголевской премии за вклад в драматургию. В настоящее время он продолжает создавать новые стихи и песни для звезд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поэт и драматург Юрий Рыбчинский заявил об упадке Украины.

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