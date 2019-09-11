Юрий Дудь призвал не молчать о беспределе в России: опубликовано видео

Известный журналист и блогер Юрий Дудь на вручении премии журнала GQ "Человек года" призвал коллег не молчать о политических репрессиях и беспределе властей в России.

Так, видео его выступления было опубликовано YouTube-каналом "Будь в теме" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"У меня есть просьба. Когда в России в следующий раз будут метелить простых прохожих дубинками, когда будут воровать вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать", — заявил Дудь.

Юрий Дудь Фото: rbc.ru

Также журналист добавил, что по его мнению, молчание уже не является "спасительным оберегом". Если кто-то молчит — это не значит, что он "в домике".

"Прийти могут в любой домик, даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе. А если нет разницы, то я не понимаю, почему нам надо встречать беспредел молчанием, а не лицом к лицу", — сказал Дудь.

Юрий Дудь Фото: kp.ru

Кроме того, Юрий попросил коллег не бояться увольнений, которыми могут грозить руководители.

"Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не умрет от голода и скуки", — процитировал он текст группы "Люмен".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юрий Дудь заявил, что россияне имеют право выходить на протесты против властей, поскольку платят налоги в бюджет.

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