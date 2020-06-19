Юрий Дудь назвал "позором" голосование за поправки в Конституцию РФ

Российский журналист Юрий Дудь прокомментировал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию РФ и назвал его "позором".

Об этом знаменитость сообщил на личной странице в Instagram. По его мнению, единственный смысл этих событий – дать президенту России Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года.

Владимир Путин и Юрий Дудь

"Хочется сказать несколько слов. Они будут очень очевидными, но и очевидное иногда нужно проговаривать. Голосование за поправки в Конституцию – это позор. Единственный смысл этого голосования – дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года. Можно привести много причин, почему все это – очень плохо, но лучше всех это объяснил сам Владимир Путин. Почитайте отрывок из его пресс-конференции в 2008 году", – написал Дудь.

Дальше он привел цитату из пресс-конференции Путина, во время которой тот обещал не нарушать Основной закон страны и рассказывал об опасности зависимости от власти.

Владимир Путин (источник – altai-republic.ru)

"С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что не буду нарушать действующую Конституцию… Вы знаете, разные люди склонны западать на разные вещи... Говорят, самая большая зависимость – от власти. Я этого никогда не чувствовал. Вообще никогда не был зависимым человеком от чего бы то ни было. Я считаю, что если Господь дал мне такое счастье – поработать на благо своей страны, связь с которой я всегда очень ощущал и ощущаю, то надо быть благодарным уже за это. Это само по себе является большой наградой. Выковыривать для себя еще какие-то награды или считать, что, однажды взобравшись в какое-то начальственное кресло, оно должно принадлежать тебе пожизненно, до гробовой доски, считаю абсолютно неприемлемым", – заявил тогда Путин.

Дудь отметил, что пока не знает, будет ли он бойкотировать голосование "как совершенно незаконную и фиктивную х*рь" или проголосует против.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев негативно высказался в адрес своего коллеги – журналиста Юрия Дудя.