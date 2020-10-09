Юная подопечная MONATIK покорила сеть трогательным видео

В сети состоялся релиз дебютного клипа новой артистки музыкальной корпорации MONATIK – NiNO (Нино Басилая, – Ред) на песню "Словно цветы".

Это первая композиция творческого пути NiNO, которая войдет в ее сольный альбом. Характерная черта дебютной работы NiNO – искренность, душевность, открытость. Клип опубликован на YouTube-канале юной певицы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Съемки клипа NiNO “Словно цветы” состоялись в Одессе. Режиссером видео выступила Таню Муиньо, известная своим сотрудничеством с MONATIK, ROSALIA и Кэти Пэрри.

"Нино. Как же я тобой горжусь! Я помню тебя 11-летнюю, побеждающую в танцевальных и вокальных конкурсах. Такую талантливую и гениальную. Прошло не так много времени, но ты выросла так быстро, словно цветы... Ты – цветы нашей команды! Цвети не спеша, расцветай каждую секунду. Честно признаюсь, у меня такое чувство, что у моей дочери сегодня премьера", – высказался наставник певицы MONATIK.

Сама же Нино отметила: "Мое музыкальное путешествие начинается прямо сейчас. Я тянусь к солнцу".

Отметим, Нино Басилая – финалистка четвертого сезона вокального шоу "Голос. Діти" на 1+1. В 2019 году Нино выступила на НСК "Олимпийский" в Киеве перед 60-тысячной толпой в рамках легендарного шоу MONATIK “LOVE IT ритм”. Вместе со своим наставником Нино спела песню "Вечность".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно мультиартист MONATIK представил мюзикл нового времени "Ритм", в котором главные роли исполнили Вера Брежнева, группа "Время и Стекло", Mишель Андраде, The Hardkiss, Владимир Дантес и другие.