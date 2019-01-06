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Юная дочь российской певицы снялась абсолютно голой: фото 18+

5.4тЧитать материал на украинском

Старшая дочь российской певицы Славы Александра Морозова снялась в откровенной фотосессии.

Она опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлена абсолютно голой, подписав, что ей исполнилось 20 лет.

Александра мечтает стать актрисой и получает образование в Высшем театральном училище имени Щепкина. Откровенные снимки часто появляются в ее микроблоге, а звездная мама активно ставит лайки и комментирует ее публикации.

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Допис, поширений ᎪᏞᎬXᎪNᎠᎡᎪ ᎷᎾᎡᎾᏃᎾᏙᎪ (@alexandrawinter)

Предлагаем посмотреть другие откровенные снимки 20-летней Александры Морозовой, которые она обнародовала в сети.

Юная дочь российской певицы снялась абсолютно голой: фото 18+
Юная дочь российской певицы снялась абсолютно голой: фото 18+
Юная дочь российской певицы снялась абсолютно голой: фото 18+
Юная дочь российской певицы снялась абсолютно голой: фото 18+
Юная дочь российской певицы снялась абсолютно голой: фото 18+
Юная дочь российской певицы снялась абсолютно голой: фото 18+
Юная дочь российской певицы снялась абсолютно голой: фото 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голая украинская поп-исполнительница Слава Каминская показала снимок, где она лежит на ледяной земле в снегу.

Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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Червоний Данило
Червоний Данило
на россии телки с малых лет становятся проститутками..ой простите моделями!
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Укросвын Укрожоп
Укросвын Укрожоп
Ну и че?У вас вообще в киеве он е б л и журналистка устраивает в прямом эфире.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Укросвын Укрожоп, ты всегда об ЭТОМ кричишь, когда дрочишь ?
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