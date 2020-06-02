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2 июня • обновлено в 16:16
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Юлия Савичева откровенно рассказала о потере ребенка

1.5т
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Российская певица Юлия Савичева рассказала о потере ребенка, к которой ее привел трудоголизм.

По словам артистки, трагедия произошла за несколько лет до рождения ее первенца в 2017 году. Савичева призналась, что воспоминания об этом событии до сих пор приводят ее в ужас. Об этом певица написала в своей авторской колонке издания Hello.

Юлия Савичева

Юлия Савичева

Фото: instagram/yuliasavicheva

"Неделями не бывала дома – бесконечные перелеты и хроническая усталость привели к тому, о чем предупреждали меня все врачи – я потеряла ребенка. До сих пор мы вспоминаем этот период с ужасом и содроганием! В тот момент рядом не было подготовленных людей и больниц, в которых мне могли бы помочь. Спустя какое-то время мы все-таки нашли роддом, где меня приняли. Я очень благодарна врачам за профессионализм и оперативность, с которой они смогли провести операцию, не вдаваясь в подробности. Три последующих дня я провела в больнице, а после моего возвращения домой мы всей семьей просто молчали, и, если честно, мы до сих пор в разговорах обходим эту тему стороной", – поделилась Савичева.

После этого Юлия твердо решила, что больше не позволит повториться подобному и будет серьезно подходить к беременности. В 2017 году она все же стала мамой. Савичева родила дочку Анну.

Юлия Савичева с мужем и дочерью

Юлия Савичева с мужем и дочерью

Фото: starhit.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Наташа Королева рассказала, что из-за скандала с интимными фотографиями потеряла ребенка.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Юлия Савичева
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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