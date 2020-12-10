Юлия Санина: выступать в России и говорить, что "мы вне политики" – лицемерие

София Ковнир Люди 19:07, 10.12.2020 Обновлено: 19:28, 10.12.2020

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, что еще в 2014 году их команда перестала выступать в России, так как у них есть четкая позиция по этому поводу. По словам знаменитости, они не поддерживают политику, которая сейчас проводится против Украины.

Звезда не представляет, как она будет ехать в Россию, улыбаться и показывать, что все хорошо. Об этом Санина сообщила в интервью Рамине Эсхакзай на YouTube-канале "Ходят слухи" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Певица подчеркнула, что их команда любит всех своих слушателей, но прилететь в РФ и выступать там – это неприемлемо. Кроме того, она считает, что таким образом они направляют свою публику на истинный путь.

Юлия Санина против концертов в России
ua-molod.com

Она отметила, что артист, как и любой гражданин, должен иметь четкую позицию в плане глобальных вещей. Так же, как и любой человек, он может не разбираться в политике.

Звезда добавила, что выступать в России и говорить, что "мы вне политики" – это лицемерие. То же самое касается и концертов на предвыборных кампаниях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Санина рассказала, что до сих пор не знает, зачем Санта Димопулос решила передать ей выигранный кубок на проекте.

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