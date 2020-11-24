Юлия Санина растрогала сеть милым клипом с мужем и сыном

София Ковнир Люди 18:41, 24.11.2020

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина порадовала поклонников новым трогательным клипом на песню "Все було так".

В нем певица показала чувственную историю любви с ее мужем Валерием Бебко. Также в кадре появился их 5-летний сын Даня. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Так, ролик получился очень позитивным и нежным. Санина заставила всплакнуть фанатов, и они засыпали ее комплиментами.

Юлия Санина порадовала поклонников новым трогательным клипом
Скриншот

"Я даже заплакала. Это тот самый случай, когда клип воспроизводит чувства в песне. Спасибо", "Я в шоке. Не думала, что будет так. Ваше лучшее видео".

"Шикарная песня, видеоряд вообще не передать словами, произведение искусства!", "Сказать, что это красиво – ничего не сказать", "Музыка вообще необычная, такого еще не слышала, прям кайф для ушей. Вы супер!", – пишут пользователи в комментариях.

Юлия Санина порадовала поклонников новым трогательным клипом
Скриншот
Юлия Санина порадовала поклонников новым трогательным клипом
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, во время одиннадцатого эфира шоу "Танці з зірками 2020" солистка группы The Hardkiss Юлия Санина продемонстрировала нежный контемпорари вместе со своим отцом Александром. Трогательный номер знаменитости довел судью проекта Григория Чапкиса до слез.

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