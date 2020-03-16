Юлия Началова умерла год назад: как сейчас живет ее 13-летняя дочь

Ровно год назад, 16 марта 2019 года популярная российская певица Юлия Началова умерла от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга.
В день памяти Юлии Началовой OBOZREVATEL вспоминал, что стало причиной болезни артистки и как спустя год после ее ухода живет ее семья.
Юлия Началова с семьей
instagram/julianachalova
Юлии Началовой было 38 лет. Незадолго до своей смерти она пребывала в крайне тяжелом состоянии. 11 марта 2019 года певица попала в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови.
Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена. 16 марта 2019 года в 18:20 артистка ушла из жизни – Началова не перенесла операции.
При этом в ноябре 2019 года диетолог Марият Мухина рассказала, что Юлия Началова погубила свое здоровье тем, что выбрала неправильную диету для похудения. Она резко снижала вес на разных интернет-диетах и заработала себе подагру и сахарный диабет.
"Похудение – это тяжелый и ответственный процесс. Тут бравада не нужна. Это очень опасно. Все это нужно контролировать, чтобы не было печальных последствий", – предостерегла диетолог.
После смерти Началовой ее единственная дочь Вера, которую она родила в браке с футболистом Евгением Алдониным, живет с бабушкой и дедушкой – родителями певицы. Виктор и Таисия Началовы души не чают во внучке. Участвует в жизни дочери и отец.
Евгений Алдонин и Юлия Началова с дочкой Верой
instagram/evgeny_aldonin
Юлия Началова с дочерью Верой
instagram/julianachalova
Юлия Началова с дочерью Верой
instagram/julianachalova
По словам Алдонина, после смерти певицы он стал принимать активное участие в воспитании дочки.
"Раньше периодически забирал из школы. Сейчас постоянно. Одно дело видеться в каникулы, а сейчас каждый день. Гораздо больше общаемся с дочкой. Ребенок как губка впитывает в себя все. Надо больше уделять этому времени. Он будет меньше чувствовать себя одиноким и брошенным", – рассказал он в шоу "ОтцыFrovka" в декабре 2019 года.
Дочь Юлии Началовой с папой и его женой
instagram/evgeny_aldonin
Дочь Юлии Началовой с папой
instagram/evgeny_aldonin
Также бывший муж Началовой отметил, что Вера "очень хорошо держится":
"Может, держит в себе и не показывает. Либо до конца не осознает, что произошло. Рецепт здесь простой – окружить ее вниманием и любовью. От меня, от моей супруги Оли. Она тоже очень переживает из-за случившегося. С Верой мы в постоянном диалоге, постоянно разговариваем. Мы приложим максимум усилий, чтобы она не чувствовала себя сиротой".
Евгений Алдонин с детьми
instagram/evgeny_aldonin
1 декабря дочь Юлии Началовой отметила 13-летие. Праздник в честь дня рождения Веры устроили ее отец и его жена Ольга у себя дома. В гости к имениннице приехали друзья. Она часто гостит у отца и нянчится с младшей сестрой малышкой Анжеликой.
Что касается родителей Началовой, они прошли курс реабилитации после смерти единственной дочери. Лечение в клинике Израиля, которое заключалось, прежде всего, в оказании психологической помощи, оплатил обеспеченный поклонник артистки.
Юлия Началова и ее отец Виктор
instagram/julianachalova
Юлия Началова и ее мама Таисия
instagram/julianachalova
Таисия Началова
instagram/isaeva.anya
Как сообщал OBOZREVATEL:
Юлия Началова была экстренно госпитализирована 11 марта 2019 года, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болела в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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