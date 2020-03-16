Юлия Началова умерла год назад: как сейчас живет ее 13-летняя дочь

Ровно год назад, 16 марта 2019 года популярная российская певица Юлия Началова умерла от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга.

В день памяти Юлии Началовой OBOZREVATEL вспоминал, что стало причиной болезни артистки и как спустя год после ее ухода живет ее семья.

Юлия Началова с семьей instagram/julianachalova

Юлии Началовой было 38 лет. Незадолго до своей смерти она пребывала в крайне тяжелом состоянии. 11 марта 2019 года певица попала в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови.

Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена. 16 марта 2019 года в 18:20 артистка ушла из жизни – Началова не перенесла операции.

При этом в ноябре 2019 года диетолог Марият Мухина рассказала, что Юлия Началова погубила свое здоровье тем, что выбрала неправильную диету для похудения. Она резко снижала вес на разных интернет-диетах и заработала себе подагру и сахарный диабет.

"Похудение – это тяжелый и ответственный процесс. Тут бравада не нужна. Это очень опасно. Все это нужно контролировать, чтобы не было печальных последствий", – предостерегла диетолог.

После смерти Началовой ее единственная дочь Вера, которую она родила в браке с футболистом Евгением Алдониным, живет с бабушкой и дедушкой – родителями певицы. Виктор и Таисия Началовы души не чают во внучке. Участвует в жизни дочери и отец.

Евгений Алдонин и Юлия Началова с дочкой Верой instagram/evgeny_aldonin

Юлия Началова с дочерью Верой instagram/julianachalova

Юлия Началова с дочерью Верой instagram/julianachalova

По словам Алдонина, после смерти певицы он стал принимать активное участие в воспитании дочки.

"Раньше периодически забирал из школы. Сейчас постоянно. Одно дело видеться в каникулы, а сейчас каждый день. Гораздо больше общаемся с дочкой. Ребенок как губка впитывает в себя все. Надо больше уделять этому времени. Он будет меньше чувствовать себя одиноким и брошенным", – рассказал он в шоу "ОтцыFrovka" в декабре 2019 года.

Дочь Юлии Началовой с папой и его женой instagram/evgeny_aldonin

Дочь Юлии Началовой с папой instagram/evgeny_aldonin

Также бывший муж Началовой отметил, что Вера "очень хорошо держится":

"Может, держит в себе и не показывает. Либо до конца не осознает, что произошло. Рецепт здесь простой – окружить ее вниманием и любовью. От меня, от моей супруги Оли. Она тоже очень переживает из-за случившегося. С Верой мы в постоянном диалоге, постоянно разговариваем. Мы приложим максимум усилий, чтобы она не чувствовала себя сиротой".

Евгений Алдонин с детьми instagram/evgeny_aldonin

1 декабря дочь Юлии Началовой отметила 13-летие. Праздник в честь дня рождения Веры устроили ее отец и его жена Ольга у себя дома. В гости к имениннице приехали друзья. Она часто гостит у отца и нянчится с младшей сестрой малышкой Анжеликой.

Что касается родителей Началовой, они прошли курс реабилитации после смерти единственной дочери. Лечение в клинике Израиля, которое заключалось, прежде всего, в оказании психологической помощи, оплатил обеспеченный поклонник артистки.

Юлия Началова и ее отец Виктор instagram/julianachalova

Юлия Началова и ее мама Таисия instagram/julianachalova

Таисия Началова instagram/isaeva.anya

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