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28 января • обновлено в 17:04
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Юлия Чиркова aka Джиа Лисса поразила игрой на укулеле

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Российская порноактриса Юлия Чиркова, более известная как Джиа Лисса, показала, как она играет на своем любимом инструменте укулеле.

В своем Instagram-аккаунте она выложила видео одной из своих авторских песен, которую сыграла в одном из ресторанов французской столицы.

"Я написала эту песню в шутку после того, как захватила ПорнХаб. В этом видео я пою в Париже в ожидании завтрака", - уточнила Чиркова.

Джиа Лисса (Юлия Чиркова) – российская порноактриса. Карьеру в фильмах для взрослых начала в 2017 году, тогда девушке был 21 год. Первое время снималась в лесбийских сценах, после чего подписала контракт с одной из порностудий и начала играть в фильмах уже с мужчинами.

Юлия Чиркова aka Джиа Лисса поразила игрой на укулеле
Юлия Чиркова aka Джиа Лисса поразила игрой на укулеле
Юлия Чиркова aka Джиа Лисса поразила игрой на укулеле
Юлия Чиркова aka Джиа Лисса поразила игрой на укулеле

В сентябре 2018 года Джиа Лисса вместе с венгеркой Лекси Лайо выиграла награду "Лучшая сцена секса – лесбийский фильм". Спустя некоторое время выиграла другую награду – "Лучшая сцена секса – гламкор".

Юлия Чиркова aka Джиа Лисса поразила игрой на укулеле

В январе 2020 года получила так называемый "Порно-Оскар", одержав победу в номинации "Лучшая иностранная сцена группового секса" за фильм Double Dare.

У девушки есть хобби – укулеле и песни.

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