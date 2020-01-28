Юлия Чиркова aka Джиа Лисса поразила игрой на укулеле

Российская порноактриса Юлия Чиркова, более известная как Джиа Лисса, показала, как она играет на своем любимом инструменте укулеле.

В своем Instagram-аккаунте она выложила видео одной из своих авторских песен, которую сыграла в одном из ресторанов французской столицы.

"Я написала эту песню в шутку после того, как захватила ПорнХаб. В этом видео я пою в Париже в ожидании завтрака", - уточнила Чиркова.

Джиа Лисса (Юлия Чиркова) – российская порноактриса. Карьеру в фильмах для взрослых начала в 2017 году, тогда девушке был 21 год. Первое время снималась в лесбийских сценах, после чего подписала контракт с одной из порностудий и начала играть в фильмах уже с мужчинами.

В сентябре 2018 года Джиа Лисса вместе с венгеркой Лекси Лайо выиграла награду "Лучшая сцена секса – лесбийский фильм". Спустя некоторое время выиграла другую награду – "Лучшая сцена секса – гламкор".

В январе 2020 года получила так называемый "Порно-Оскар", одержав победу в номинации "Лучшая иностранная сцена группового секса" за фильм Double Dare.

У девушки есть хобби – укулеле и песни.

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