"Юбку забыла надеть": пикантное фото Дорофеевой вызвало споры в сети

Популярная украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников новым снимком.

Так, фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в сером платье-пиджаке и в длинном пальто. Дополнила стильный образ Дорофеева беретом и ботильонами на каблуке.

"Что-то французское", — прокомментировала снимок певица.

Многие подписчики отметили, что Дорофеева выглядит роскошно и стильно.

"Шикарный лук", "Надя, вы очень красивая", "Сексуальные ноги", "Вот она, икона стиля", "Вау, очень круто выглядишь", — пишут в сети.

Другие же комментаторы раскритиковали певицу, заявив, что фото неудачное и наряд выглядит так, будто она забыла надеть юбку.

"Вы извините, чуть неудачный снимок", "Юбку надеть забыла", "Слишком коротко, как по мне", — пишут под постом.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева удивила стильным фото из Нью-Йорка, а также снимками, на которых поклонники углядели признаки пластической операции.

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