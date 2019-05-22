Яценюку - 45: как менялся политик за время у власти

Сегодня 22 мая свой 45 день рождения празднует украинский политик Арсений Яценюк. В разное время он занимал ключевые посты в правительстве страны.
Яценюк был министром экономики в 2005—2006 году и министром иностранных дел во в 2007. Также в 2007—2008 он являлся председателем Верховной рады Украины, а с 2014 по 2016 год — премьер-министром Украины. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как менялся политик.
Арсений Яценюк
Фокус.ua
Арсений Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах в семье преподавателя истории Черновицкого университета доцента Петра Ивановича Яценюка и преподавательницы французского языка Марии Григорьевны Яценюк.
Арсений Яценюк в детстве
24smi.org
В 1991 году окончил с серебряной медалью специализированную англоязычную школу № 9 имени Панаса Мирного. В том же году поступил на юридический факультет Черновицкого национального университета, который окончил по специальности правоведение.
Арсений Яценюк
24smi.org
В 2001 году 27-летний Яценюк окончил Черновицкий торгово-экономический институт — филиал Киевского национального торгово-экономического университета — по специальности "учет и аудит", получив второе высшее образование.
Арсений Яценюк и Кондолиза Райс, сентябрь 2007 года
wikipedia.org
20 сентября 2006 года президент Украины Ющенко назначил Яценюка первым заместителем главы Секретариата президента Украины — представителем президента Украины в кабинете министров Украины.
Арсений Яценюк и Виктор Янукович
24smi.org
Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко
24smi.org
В 2013 году Яценюк принимал участие в Майдане.
Арсений Яценюк на Евромайдане.
wikipedia.org
В 2014 году стал премьер-министром Украины, а через 2 года ушел в отставку.
Арсений Яценюк и Барак Обама
wikipedia.org
Арсений Яценюк
24smi.org
Арсений Яценюк
24smi.org
Арсений Яценюк
Как ранее писал OBOZREVATEL, 11 мая, скандальному депутату Верховной Рады Украины Надежде Савченко исполнилось 38 лет.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Евромайдан" на OBOZREVATEL.