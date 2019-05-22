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Яценюку - 45: как менялся политик за время у власти

6.4тЧитать материал на украинском

Сегодня 22 мая свой 45 день рождения празднует украинский политик Арсений Яценюк. В разное время он занимал ключевые посты в правительстве страны.

Яценюк был министром экономики в 2005—2006 году и министром иностранных дел во в 2007. Также в 2007—2008 он являлся председателем Верховной рады Украины, а с 2014 по 2016 год — премьер-министром Украины. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как менялся политик.

Арсений Яценюк

Арсений Яценюк

Фокус.ua

Новости
Сбежавшая из Украины Лобода тайно вернулась в страну: что случилось

Арсений Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах в семье преподавателя истории Черновицкого университета доцента Петра Ивановича Яценюка и преподавательницы французского языка Марии Григорьевны Яценюк.

Арсений Яценюк в детстве

Арсений Яценюк в детстве

24smi.org

В 1991 году окончил с серебряной медалью специализированную англоязычную школу № 9 имени Панаса Мирного. В том же году поступил на юридический факультет Черновицкого национального университета, который окончил по специальности правоведение.

Арсений Яценюк

Арсений Яценюк

24smi.org

В 2001 году 27-летний Яценюк окончил Черновицкий торгово-экономический институт — филиал Киевского национального торгово-экономического университета — по специальности "учет и аудит", получив второе высшее образование.

Арсений Яценюк и Кондолиза Райс, сентябрь 2007 года

Арсений Яценюк и Кондолиза Райс, сентябрь 2007 года

wikipedia.org

20 сентября 2006 года президент Украины Ющенко назначил Яценюка первым заместителем главы Секретариата президента Украины — представителем президента Украины в кабинете министров Украины.

Арсений Яценюк и Виктор Янукович

Арсений Яценюк и Виктор Янукович

24smi.org

Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко

Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко

24smi.org

В 2013 году Яценюк принимал участие в Майдане.

Арсений Яценюк на Евромайдане.

Арсений Яценюк на Евромайдане.

wikipedia.org

В 2014 году стал премьер-министром Украины, а через 2 года ушел в отставку.

Арсений Яценюк и Барак Обама

Арсений Яценюк и Барак Обама

wikipedia.org

Арсений Яценюк

Арсений Яценюк

24smi.org

Арсений Яценюк

Арсений Яценюк

24smi.org

Арсений Яценюк

Арсений Яценюк

Как ранее писал OBOZREVATEL, 11 мая, скандальному депутату Верховной Рады Украины Надежде Савченко исполнилось 38 лет.

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Тема
Евромайдан
Персона
Арсений Яценюк
Место
Украина
Тег
Майдан
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Всё верно, не упомянули только трусливое бегство после отставки в 2016 году, не по Сеньке шапка оказалась и жалкие потуги вернуться в последнее время ! Что плохо живётся на ворованном добре ?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Кстати ...а почему в разделе...SHOW??????
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Этот мурло запомнится в истории двумя моментами....Закладкой стены(нки)...и выносом за яйца с трибуны
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