Яценюку - 45: как менялся политик за время у власти

Сегодня 22 мая свой 45 день рождения празднует украинский политик Арсений Яценюк. В разное время он занимал ключевые посты в правительстве страны.

Яценюк был министром экономики в 2005—2006 году и министром иностранных дел во в 2007. Также в 2007—2008 он являлся председателем Верховной рады Украины, а с 2014 по 2016 год — премьер-министром Украины. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как менялся политик.

Арсений Яценюк Фокус.ua

Арсений Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах в семье преподавателя истории Черновицкого университета доцента Петра Ивановича Яценюка и преподавательницы французского языка Марии Григорьевны Яценюк.

Арсений Яценюк в детстве 24smi.org

В 1991 году окончил с серебряной медалью специализированную англоязычную школу № 9 имени Панаса Мирного. В том же году поступил на юридический факультет Черновицкого национального университета, который окончил по специальности правоведение.

Арсений Яценюк 24smi.org

В 2001 году 27-летний Яценюк окончил Черновицкий торгово-экономический институт — филиал Киевского национального торгово-экономического университета — по специальности "учет и аудит", получив второе высшее образование.

Арсений Яценюк и Кондолиза Райс, сентябрь 2007 года wikipedia.org

20 сентября 2006 года президент Украины Ющенко назначил Яценюка первым заместителем главы Секретариата президента Украины — представителем президента Украины в кабинете министров Украины.

Арсений Яценюк и Виктор Янукович 24smi.org

Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко 24smi.org

В 2013 году Яценюк принимал участие в Майдане.

Арсений Яценюк на Евромайдане. wikipedia.org

В 2014 году стал премьер-министром Украины, а через 2 года ушел в отставку.

Арсений Яценюк и Барак Обама wikipedia.org

Арсений Яценюк 24smi.org

Арсений Яценюк 24smi.org

Арсений Яценюк

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