Телеведущая Янина Соколова впечатлила отца Ани Лорак Мирослава Куека.

В частности, Куек на своей странице в Фейсбук сделал репост одного из выпусков программы "Вечер с Яниной Соколовой".

В этом выпуске Соколова подводит итог выборов президента Украины.

И, кроме прочего, говорит такую фразу как бы в ответ на выпады российского пропагандиста Владимира Соловьева в адрес Украины:

"Ребята, кого вы пугаете санкциями? Как можно вообще хоть чем-то напугать страну, в которой президент умеет играть х**м на рояле".

Скриншот со страницы Мирослава Куека в Фейсбук

И показывает знаменитую сценку с Зеленским и роялем.

Мирославу Куеку сейчас 72 года. С матерью Ани Лорак Жанной Линьковой он развелся. И с 1998 года женат на поэтессе Сильвии Заец.

Мирослав Куек - заслуженный журналист Украины, работает в районной газете "Вільне життя", поэт, живет в городе Кицмань Черновицкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ани Лорак обосновалась в России и с 2014 года не дает концерты в Украине.

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