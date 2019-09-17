"Я/Мы Павел Устинов": за кого вступилась Собчак, Лазарев и другие

В России 16 сентября осудили актера Павла Устинова на 3,5 года колонии общего режима за то, что во время массовых задержаний в Москве он якобы вывихнул плечо бойцу ОМОНа.
На сторону 24-летнего россиянина встал весь элитный бомонд РФ, где засветились Ксения Собчак, Сергей Лазарев и многие другие. Знаменитости присоединились к акции поддержки в соцсетях под хештегом "#свободупавлуустинову", а посты публиковали с надписью – "Я/Мы Павел Устинов". OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, кем является актер, за которого заступились знаменитости.
Детство Павла Устинова
Павел родился в 1995 году в многодетной семье, проживавшей в Красноярском крае. Он был самым младшим, пятым ребенком. Мальчик с детства был творческой личностью, мечтал о сцене и постоянно ходил в театр.
Павел Устинов
instagram/alexmtab
Мать Устинова Татьяна занималась преподавательским делом, отец Геннадий в прошлом окончил хореографическое отделение детской школы искусств. Родители занимались воспитанием и развитием мальчика.
Юность Павла Устинова
Когда Павел закончил среднеобразовательную школу, он решил осуществить свою детскую мечту. Устинов отправился в столицу, чтобы поступить в Высшее учебное заведение и выбиться в люди. В 2013 году Павла приняла Высшая школа сценических искусств Константина Райкина, где в последующие годы он старательно учился.
После завершения обучения Устинов начал посещать кастинги, где сразу же подмечали его талант. Если бы не армейская служба в Росгвадии, его могли принять в Театр на Таганке, который является весьма престижным местом в Москве.
Павел Устинов на слушании
instagram /sychev.andrey/
После армии Павел вернулся всего девять месяцев назад. Он сразу же начал сниматься в кино и искать работу. Как утверждала его сестра Юлия в комментарии "Медузе", Устинов никогда не интересовался политикой, потому для семьи неожиданный арест актера стал настоящим шоком.
Как сообщал OBOZREVATEL, на протестах 3 августа Устинов якобы вывихнул плечо бойцу ОМОНа Александру Лягину. 16 сентября стало известно, что суд в Москве приговорил Павла на 3,5 года колонии, что вызвало волну негодования в сети.
Росгвардия - это звучит гордо!🙄 ОЧЕНЬ надеюсь, что общественное мнение не позволит посадить Павла Устинова. Это уже полный 🤬! За непредумышленное убийство дают 2 года. Здесь сотрудник росгвардии получил травму НА РАБОТЕ, человеку дали 3,5 года! Ну так аккуратней надо с плечиком. При такой физической хрупкости зачем же в росгвардию идти....? 🤔 Не молчите, люди! СВОБОДУ ПАВЛУ УСТИНОВУ! ✊#свободупавлуустинову #instagram #russia #moscow #беспределвмоскве #митинг #росгвардия #павелустинов🆘
Позже российские звезды устроили в соцсетях массовую акцию в поддержку актера. За Устинова заступились Ксения Собчак, Кристина Асмус, Елизавета Боярская, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, МАксим Галкин, Влад Топалов и многие другие знаменитости. Все они требовали освободить актера.
К коллегам присоединился и комик Семен Слепаков, написавший гневный пост по поводу беспредела в России на фоне полнейшей свободы в действиях силовых структур.
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