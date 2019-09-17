"Я/Мы Павел Устинов": за кого вступилась Собчак, Лазарев и другие

В России 16 сентября осудили актера Павла Устинова на 3,5 года колонии общего режима за то, что во время массовых задержаний в Москве он якобы вывихнул плечо бойцу ОМОНа.

На сторону 24-летнего россиянина встал весь элитный бомонд РФ, где засветились Ксения Собчак, Сергей Лазарев и многие другие. Знаменитости присоединились к акции поддержки в соцсетях под хештегом "#свободупавлуустинову", а посты публиковали с надписью – "Я/Мы Павел Устинов". OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, кем является актер, за которого заступились знаменитости.

Детство Павла Устинова

Павел родился в 1995 году в многодетной семье, проживавшей в Красноярском крае. Он был самым младшим, пятым ребенком. Мальчик с детства был творческой личностью, мечтал о сцене и постоянно ходил в театр.

Павел Устинов instagram/alexmtab

Мать Устинова Татьяна занималась преподавательским делом, отец Геннадий в прошлом окончил хореографическое отделение детской школы искусств. Родители занимались воспитанием и развитием мальчика.

Юность Павла Устинова

Когда Павел закончил среднеобразовательную школу, он решил осуществить свою детскую мечту. Устинов отправился в столицу, чтобы поступить в Высшее учебное заведение и выбиться в люди. В 2013 году Павла приняла Высшая школа сценических искусств Константина Райкина, где в последующие годы он старательно учился.

После завершения обучения Устинов начал посещать кастинги, где сразу же подмечали его талант. Если бы не армейская служба в Росгвадии, его могли принять в Театр на Таганке, который является весьма престижным местом в Москве.

Павел Устинов на слушании instagram /sychev.andrey/

После армии Павел вернулся всего девять месяцев назад. Он сразу же начал сниматься в кино и искать работу. Как утверждала его сестра Юлия в комментарии "Медузе", Устинов никогда не интересовался политикой, потому для семьи неожиданный арест актера стал настоящим шоком.

Как сообщал OBOZREVATEL, на протестах 3 августа Устинов якобы вывихнул плечо бойцу ОМОНа Александру Лягину. 16 сентября стало известно, что суд в Москве приговорил Павла на 3,5 года колонии, что вызвало волну негодования в сети.

Позже российские звезды устроили в соцсетях массовую акцию в поддержку актера. За Устинова заступились Ксения Собчак, Кристина Асмус, Елизавета Боярская, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, МАксим Галкин, Влад Топалов и многие другие знаменитости. Все они требовали освободить актера.

К коллегам присоединился и комик Семен Слепаков, написавший гневный пост по поводу беспредела в России на фоне полнейшей свободы в действиях силовых структур.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.