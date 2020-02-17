Спасал Якубович: в России у известного телеведущего случился приступ на премьере фильма

Российский телеведущий Дмитрий Дибров в понедельник, 17 февраля, был экстренно госпитализирован в Москве.
Его доставили в Боткинскую больницу прямо с премьеры фильма Егора Кончаловского "На Луне" в кинотеатре "Октябрь", пишет "Комсомольская правда".
Отмечается, что Дибров пребывал в хорошем настроении. Он спокойно общался с коллегами. Неожиданно у телеведущего случился приступ эпилепсии, после которого Дибров потерял сознание. На место вызвали бригаду скорой помощи.
Якубович и Дибров
allstars.pp.ru
Все произошло в кафе кинотеатра. Дибров в этот момент говорил с коллегой Леонидом Якубовичем. Когда Дмитрию стало плохо, ведущий "Поля чудес" начал спасать друга – командовал принести полотенца и держать его. Якубович отправился с Дибровым и в больницу.
Якубович спас Дмитрия Диброва от приступа
ТВ Центр
Дмитрию Диброву стало плохо на премьере фильма
ТВ Центр
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российскую актрису Людмилу Максакову госпитализировали в Москве из-за глаукомы.
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