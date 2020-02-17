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17 февраля • обновлено в 22:32
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Спасал Якубович: в России у известного телеведущего случился приступ на премьере фильма

2.4т
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Российский телеведущий Дмитрий Дибров в понедельник, 17 февраля, был экстренно госпитализирован в Москве.

Его доставили в Боткинскую больницу прямо с премьеры фильма Егора Кончаловского "На Луне" в кинотеатре "Октябрь", пишет "Комсомольская правда".

Отмечается, что Дибров пребывал в хорошем настроении. Он спокойно общался с коллегами. Неожиданно у телеведущего случился приступ эпилепсии, после которого Дибров потерял сознание. На место вызвали бригаду скорой помощи.

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Якубович и Дибров

Якубович и Дибров

allstars.pp.ru

Все произошло в кафе кинотеатра. Дибров в этот момент говорил с коллегой Леонидом Якубовичем. Когда Дмитрию стало плохо, ведущий "Поля чудес" начал спасать друга – командовал принести полотенца и держать его. Якубович отправился с Дибровым и в больницу.

Якубович спас Дмитрия Диброва от приступа

Якубович спас Дмитрия Диброва от приступа

ТВ Центр

Дмитрию Диброву стало плохо на премьере фильма

Дмитрию Диброву стало плохо на премьере фильма

ТВ Центр

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российскую актрису Людмилу Максакову госпитализировали в Москве из-за глаукомы.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Дмитрий Дибров Леонид Якубович
Место
Россия
Тег
Новости России
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