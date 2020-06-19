Яковлева, которая борется с раком, поделилась свежим фото: как выглядит звезда "Чародеев"

Популярная российская актриса Александра Яковлева, которая несколько лет борется с онкологией, поделилась с поклонниками новым фото.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в элегантном синем платье и с легким макияжем. Кадры были сделаны во время вручения Яковлевой награды – ей присвоили звание почетного гражданина Калининграда.

Яковлевой присвоили звание почетного гражданина Калининграда (источник – Instagram Александры Яковлевой)

"Я очень счастлива!" – прокомментировала свою публикацию звезда фильма "Чародеи".

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото Яковлевой и засыпали ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудская актриса Шэннен Доэрти, которая прославилась благодаря сериалам "Беверли Хиллз" и "Зачарованные", рассказала о том, что у нее диагностировали рак груди четвертой стадии.