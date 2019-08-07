Яхты, виллы, миллионы: как провели летний отпуск украинские звезды

В разгар летнего сезона большинство из нас отправляются в долгожданный отпуск и звезды – не исключение. Многие из них отправились на элитные курорты, другие – выбрали отдых на частной яхте.

Практически все представители украинского шоубиза активно делятся фото на личных страницах в соцсетях. OBOZREVATEL подготовил подборку снимков звездного отдыха и расскажет о том, какие курорты предпочитают звезды.

Дорофеева, Каменских и Каминская

Настя Каменских и Потап

Одна из самых известных пар украинского шоу-бизнеса, певица Настя Каменских и шоумен Алексей Потапенко (Потап) 30 июля отправились "догуливать" медовый месяц в Италию. Пара отдыхает вблизи острова Сардиния на частной яхте вместе с друзьями.

OBOZREVATEL удалось узнать, что Каменских вместе с Потапом для отдыха арендовали элитную яхту Octavia. Как заявляется на сайте аренды и продаж яхт Scanmarine, она может разместить до 8 гостей в четырех комфортабельных каютах. Отметим, что в высокий сезон арендовать такую "красотку" стоит 42 000 евро (около 1,2 млн грн). Cтоимость указана за одну неделю.

Яхта, на которой отдыхают Потап и Настя scanmarine.ru

Напомним, пара поженилась 23 мая 2019 года и сразу после свадьбы улетела в Турцию. Тогда влюбленные несколько дней провели в элитном отеле в курортном городе Кемер, куда они прилетели на личном самолете. В целом отдых обошелся примерно в 1,25 млн грн, без учета дополнительных расходов.

Стоимость номера в Турции Вooking.com

Примерная стоимость перелета lunajets.com

Регина Тодоренко

Украинская телеведущая Регина Тодоренко еще в октябре 2018 года вышла замуж за российского певца Влада Топалова. Пара отпраздновала свадьбу только спустя 9 месяцев, в июле-2019 в итальянском Сорренто.

После этого влюбленные отправились на отдых – спустя пару дней после свадебной церемонии они отправились на медовый месяц в Грецию. Звездная пара проводит в пятизвездочном отеле Aldemar Royal Mare с персональным бассейном в небольшом курортном городке Аниссарас.

Сутки отдыха в люксе с гостиной зоной и персональным бассейном с полуморской водой обошлись молодоженам примерно в 26 тысяч гривен. Неделя проживания в таких условиях стоила паре 200 тысяч гривен.

Гостиница, где отдыхают Тодоренко и Топалов Вooking.com

Позитив (Алексей Завгородний, группа "Время и Стекло")

Вокалист группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) вместе со своей супругой Анной Андрийчук-Завгородней также выбрали для летнего отдыха Италию. Пара отдыхает вместе со своими звездными друзьями Потапом и Настей Каменских на яхте Оctavia, о чем свидетельствуют их совместные фото.

Следовательно, их отпуск также стоит примерно 42 тысячи евро + дополнительные расходы. Если разделить стоимость на две пары, получается сумма более 20 тысяч евро на одну семью без личных расходов.

Яхта, где отдыхают Позитив с женой, а также Потап и Настя YouTube

Видео с яхтой Оctavia:

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вместе с супругом Владимиром Дантесом отправились в отпуск в Италию. Пара активно постила фото в социальных сетях, указывая несколько локаций: город Монополи в регионе Апулия и населенный пункт Санта-Мария-ди-Леука, провинция Лечче. Выяснилось, что артисты несколько дней провели в городах, а большинство времени они отдыхали на арендованной яхте. О том, сколько мог стоить их отдых – неизвестно, но можно предполагать, что стоимость примерно такая же, как и у Потапа с Каменских (цены на отдых в итальянских регионах не очень существенно отличаются).

Слава Каминская

Вокалистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем, отправилась "залечивать раны" в Грецию, на престижный курорт – остров Миконос. Судя по ее снимкам в Instagram, Каминская проводит время в отеле Miraggio Thermal Spa Resort – артистка самостоятельно отметила на фото страницу гостиницы.

Курортный спа-отель Miraggio Thermal расположен прямо на пляже в поселке Палиури. К услугам гостей – открытый бассейн, роскошный спа-центр, рестораны и бары. Каждый номер оснащен террасой или балконом, откуда открывается вид на сад или на море. В некоторых номерах, люксах и полулюксах отеля Miraggio Thermal имеется персональный бассейн.

Стоимость отдыха в номере с персональным бассейном составляет почти 68 тысяч гривен за три ночи. Следовательно, если Слава на курорте провела неделю, то за номер ей пришлось "выложить" более 200 тысяч гривен (учитывая питание и спа-процедуры, которые оплачиваются отдельно).

Отель, где отдыхает Слава Каминская Вooking.com

Отель, где отдыхает Слава Каминская Вooking.com

MONATIK

В начале августа украинский хитмейкер MONATIK вместе со своей семьей: супругой Ириной и двумя сыновьями отправились на турецкий курорт Кемер. Несмотря на то, что семейство поделилось снимками из отдыха и отметило только геолокацию своего места пребывания, фанаты узнали по фото отель, в котором они отдыхают.

Судя по этому, Монатик и его семья отправились в фешенебельную гостиницу Maxx Royal Kemer Resort, где в июне отдыхали также Настя Каменских и Потап.

Стоимость отдыха в гостинице достигает более 1 миллиона гривен за неделю пребывания (с учетом дополнительного размещения двоих детей).

Минимальная цена – 336 тыс. грн, максимальная – почти 1,5 млн. грн (Вилла "Роял Бич" с 3 спальнями на 8 дней пребывания).

Стоимость проживания в гостинице, где отдыхает MONATIK с семьей Вooking.com

Стоимость проживания в гостинице, где отдыхает MONATIK с семьей Вooking.com

Стоимость проживания в гостинице, где отдыхает MONATIK с семьей Вooking.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский певец Олег Винник отметил свое 46-летие. Артист отправился в отпуск в Грецию, на остров Корфу, откуда поделился яркими снимками.

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