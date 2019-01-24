''Я зла и напугана'': самая толстая в мире модель поделилась личной трагедией

Известная plus-size модель Тесс Холлидей поделилась личной трагедией. Она рассказала своим фолловерам о том, что у ее бабушки стремительно развивается деменция.

Холлидей отметила, что на протяжении многих лет бабушка поддерживала ее и всячески помогала. Об этом модель сообщила на своей странице в Instagram.

Тесс Холлидей instagram.com/tessholliday

"Я случайно сделала это фото после того, как моя мама позвонила мне сегодня, чтобы сказать, что деменция моей бабушки быстро прогрессирует. Я не готова принять это. Моя бабуля помогла мне подняться, она подарила мне любовь к колибри, написала ваши самые важные мысли на бумажных полотенцах и Гарфилда. Прошлое Рождество было первым разом, когда она не отправила мне рукописную открытку, и я не готова принять то, что это значит. Я зла и напугана. Я делюсь этим потому, что если кто-то переживает тяжелые времена, вы не одиноки", - написала Холлидей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, американская модель Тесс Холлидей, известная в кругах моды как самая полная в мире манекенщица, показала себя полностью обнаженной.

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