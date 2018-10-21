''Я жив, она - нет'': звезда ''Дизель Шоу'' впервые заговорил после фатального ДТП

Звезда известного юмористического проекта "Дизель Шоу" Егор Крутоголов, который пострадал в смертельном ДТП под Киевом, впервые прокомментировал трагический случай.

"Я жив. Она нет", - написал он, напоминая о погибшей актрисе Марине Поплавской. В комментариях к его посту друзья и знакомые актера высказывают ему слова поддержки и соболезнуют.

Среди них актриса Ольга Сумская, певец Павел Зибров, известный волонтер и телеведущий Алексей Мочанов, ведущая и актриса Тала Калатай и другие.

Артист изменил свое главное фото в соцсети на черный фон. Его жена Екатерина Крутоголова, которая работает фотографом в "Дизель Студио", также сменила аватарку на черное фото со свечой.

Егор Крутоголов

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом автобус с актерами юмористического "Дизель Шоу" утром 20 октября попал в аварию, погибла известная актриса Марина Поплавская, еще двое актеров были госпитализированы. На Житомирской трассе автобус с актерами влетел в грузовик.