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''Я жив, она - нет'': звезда ''Дизель Шоу'' впервые заговорил после фатального ДТП

166.6тЧитать материал на украинском

Звезда известного юмористического проекта "Дизель Шоу" Егор Крутоголов, который пострадал в смертельном ДТП под Киевом, впервые прокомментировал трагический случай.

"Я жив. Она нет", - написал он, напоминая о погибшей актрисе Марине Поплавской. В комментариях к его посту друзья и знакомые актера высказывают ему слова поддержки и соболезнуют.

Среди них актриса Ольга Сумская, певец Павел Зибров, известный волонтер и телеведущий Алексей Мочанов, ведущая и актриса Тала Калатай и другие.

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''Я жив, она - нет'': звезда ''Дизель Шоу'' впервые заговорил после фатального ДТП
''Я жив, она - нет'': звезда ''Дизель Шоу'' впервые заговорил после фатального ДТП
''Я жив, она - нет'': звезда ''Дизель Шоу'' впервые заговорил после фатального ДТП
''Я жив, она - нет'': звезда ''Дизель Шоу'' впервые заговорил после фатального ДТП

Артист изменил свое главное фото в соцсети на черный фон. Его жена Екатерина Крутоголова, которая работает фотографом в "Дизель Студио", также сменила аватарку на черное фото со свечой.

Егор Крутоголов

Егор Крутоголов

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом автобус с актерами юмористического "Дизель Шоу" утром 20 октября попал в аварию, погибла известная актриса Марина Поплавская, еще двое актеров были госпитализированы. На Житомирской трассе автобус с актерами влетел в грузовик.

Место
Украина
Объекты
ДТПДизель Шоу
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General Vlasov
General Vlasov
Видать бог самой каноничной церкви Великой Руси все видит и знает. Это еще одно предупреждение любителям руцкого мира и паплюжникам всего украинского...
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кулагин сергей
кулагин сергей
Грустно и печально . Очень жаль . Пусть боженька будет добрым к ней .
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