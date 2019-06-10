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"Я завела вас?" Леся Никитюк поразила поклонников провокационным фото

1.4тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая, звезда шоу "Хто зверху" Леся Никитюк поразила сеть провокационным образом.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в голубом платье с глубоким декольте и открытыми плечами, а ее образ дополняла борода.

"Я завела вас? Кто будет моей телочкой?", — написала Никитюк.

"Я завела вас?" Леся Никитюк поразила поклонников провокационным фото

Леся Никитюк

Фото из Instagram

"Я завела вас?" Леся Никитюк поразила поклонников провокационным фото

Леся Никитюк взбудоражила сеть откровенным платьем и бородой

Фото из Instagram

Новости
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Отметим, что поклонники звезды были удивлены увиденным и разошлись во мнениях. Многие критиковали эксперименты Леси с образами, а другие подошли к вопросу с юмором.

"Я завела вас?" Леся Никитюк поразила поклонников провокационным фото
"Я завела вас?" Леся Никитюк поразила поклонников провокационным фото
"Я завела вас?" Леся Никитюк поразила поклонников провокационным фото
"Я завела вас?" Леся Никитюк поразила поклонников провокационным фото
"Я завела вас?" Леся Никитюк поразила поклонников провокационным фото
"Я завела вас?" Леся Никитюк поразила поклонников провокационным фото
"Я завела вас?" Леся Никитюк поразила поклонников провокационным фото
"Я завела вас?" Леся Никитюк поразила поклонников провокационным фото

Предлагаем посмотреть и на откровенные фото Леси Никитюк, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Я завела вас?" Леся Никитюк поразила поклонников провокационным фото

Леся Никитюк голая в ванной

Фото из Instagram

"Я завела вас?" Леся Никитюк поразила поклонников провокационным фото

Леся Никитюк засветила грудь

Фото из Instagram

"Я завела вас?" Леся Никитюк поразила поклонников провокационным фото

Леся Никитюк в откровенном купальнике

Фото из Instagram

"Я завела вас?" Леся Никитюк поразила поклонников провокационным фото

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Я завела вас?" Леся Никитюк поразила поклонников провокационным фото

Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Я завела вас?" Леся Никитюк поразила поклонников провокационным фото

Соблазнительная Леся Никитюк

Фото из Instagram

"Я завела вас?" Леся Никитюк поразила поклонников провокационным фото

Леся Никитюк засветила грудь

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Леся Никитюк взбудоражила сеть постельным фото, на котором позировала в элегантном пеньюаре рядом с огромным букетом цветов.

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Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
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