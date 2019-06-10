"Я завела вас?" Леся Никитюк поразила поклонников провокационным фото

Украинская телеведущая, звезда шоу "Хто зверху" Леся Никитюк поразила сеть провокационным образом.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в голубом платье с глубоким декольте и открытыми плечами, а ее образ дополняла борода.

"Я завела вас? Кто будет моей телочкой?", — написала Никитюк.

Леся Никитюк Фото из Instagram

Леся Никитюк взбудоражила сеть откровенным платьем и бородой Фото из Instagram

Отметим, что поклонники звезды были удивлены увиденным и разошлись во мнениях. Многие критиковали эксперименты Леси с образами, а другие подошли к вопросу с юмором.

Предлагаем посмотреть и на откровенные фото Леси Никитюк, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Леся Никитюк голая в ванной Фото из Instagram

Леся Никитюк засветила грудь Фото из Instagram

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Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Соблазнительная Леся Никитюк Фото из Instagram

Леся Никитюк засветила грудь Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Леся Никитюк взбудоражила сеть постельным фото, на котором позировала в элегантном пеньюаре рядом с огромным букетом цветов.

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