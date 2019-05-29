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"Я выхожу замуж": Тодоренко взбудоражила сеть заявлением

1.8тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которую недавно заподозрили во второй беременности, взбудоражила поклонников заявлением о свадьбе. Артистка поделилась с поклонниками важной новостью — скоро она выходит замуж.

Так, несмотря на то, что Тодоренко и отец ее сына музыкант Влад Топалов официально в браке, супруги планируют сделать еще одно торжество. Об этом артистка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

instagram.com/reginatodorenko

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"Да! Да! Да! Я выхожу замуж! Официально мы поженились еще в октябре, а сейчас мы готовимся к большому торжеству!", — написала Тодоренко.

Поклонники Тодоренко были удивились такому решению супругов.

"В чем прикол родить ребенка, а потом женится?", Почему сначала живут вместе, рожают детей, а только потом свадьбу играют", "Кто жених?", "Я думала вы уже поженились", "Так ты же замужем", "А Влад знает?", - пишут в сети.

"Я выхожу замуж": Тодоренко взбудоражила сеть заявлением
"Я выхожу замуж": Тодоренко взбудоражила сеть заявлением
"Я выхожу замуж": Тодоренко взбудоражила сеть заявлением
"Я выхожу замуж": Тодоренко взбудоражила сеть заявлением
"Я выхожу замуж": Тодоренко взбудоражила сеть заявлением

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Тодоренко удивила поклонников пикантным фото. Артистка похвасталась своими формами и аппетитной фигурой, представ перед камерами в откровенном бикини. Многие поклонники Регины отметили, что на фотографии присутствует слишком много фотошопа и артистка выглядит неестественно.

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Тема
Свадьба
Персоны
Регина ТодоренкоВлад Топалов
Место
Россия
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