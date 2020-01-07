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7 января • обновлено в 04:28
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"Я всегда ощущал себя Барби": живой Кен начал превращаться в женщину

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36-летний бразилец Родриго Альвес, который прославился как "живой Кен" признался, что последние три месяца живет как женщина.

Родриго перенес массу пластических операций, чтобы приблизиться к своему идеалу, пишет The Mirror.

"Я всегда ощущал себя Барби": живой Кен начал превращаться в женщину
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Он заявил, что на самом деле всегда ощущал себя не в своем теле. Мужчина уже начал принимать гормоны для смены пола. Альвес надеется в следующем году завершить перевоплощение в женщину. Планируются установка имплантов в грудь, пластические операции на лице, удаление яблока Адама, а также удаление пениса.

Живой Кен до перевоплощения в женщину

Живой Кен до перевоплощения в женщину

"Все знают меня как Кена, но на самом деле я всегда ощущал себя Барби. Мне все нравится: походы в салоны красоты, маникюр, брови и ресницы. Обожаю покупать платья и высокие каблуки, носить сексуальное белье", - заявил мужчина.
"Я всегда ощущал себя Барби": живой Кен начал превращаться в женщину
"Я всегда ощущал себя Барби": живой Кен начал превращаться в женщину

Как ранее писал OBOZREVATEL, Родриго Альвес, который известен как живой "Кен" удивил переменами во внешности. Его грудные мышцы начали выглядеть, как женская грудь.

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Автор
Мария Дидык
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