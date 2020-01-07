"Я всегда ощущал себя Барби": живой Кен начал превращаться в женщину

36-летний бразилец Родриго Альвес, который прославился как "живой Кен" признался, что последние три месяца живет как женщина.

Родриго перенес массу пластических операций, чтобы приблизиться к своему идеалу, пишет The Mirror.

Он заявил, что на самом деле всегда ощущал себя не в своем теле. Мужчина уже начал принимать гормоны для смены пола. Альвес надеется в следующем году завершить перевоплощение в женщину. Планируются установка имплантов в грудь, пластические операции на лице, удаление яблока Адама, а также удаление пениса.

Живой Кен до перевоплощения в женщину

"Все знают меня как Кена, но на самом деле я всегда ощущал себя Барби. Мне все нравится: походы в салоны красоты, маникюр, брови и ресницы. Обожаю покупать платья и высокие каблуки, носить сексуальное белье", - заявил мужчина.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Родриго Альвес, который известен как живой "Кен" удивил переменами во внешности. Его грудные мышцы начали выглядеть, как женская грудь.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram