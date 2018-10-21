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''Я уже наигрался'': Потап рассказал об отношениях с Каменских

118.7тЧитать материал на украинском

Украинский рэпер и продюсер Потап прокомментировал творческие успехи Насти Каменских и ее недавний промо-тур по Латинской Америке.

Он отметил, что успех Каменских - это его успех. Об этом сообщает "ТСН".

''Я уже наигрался'': Потап рассказал об отношениях с Каменских
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"Все бы хотели, чтобы мы с Настей были соперниками, как говорила Оля Фреймут, чтобы мы дрались. Но мы на таком уровне, что сейчас все ее достижения – это мои достижения, и все мои достижения – это ее достижения. Я уже наигрался в это. Я очень популярный чувачок. Я не скажу, что я популярней, чем Притула, но я стараюсь", - сказал Потап.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Потап шокировал фанатов заявлением о Каменских.

Персоны
"Потап и Настя"Алексей Потапенко (Потап)Настя Каменских (NK)
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