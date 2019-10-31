"Я уже 5 лет бабушка!" Малахов взбесил известную актрису обвинениями в эскорте

52-летняя российская актриса Мария Шукшина обрушилась с критикой на программу Андрея Малахова. Актриса эмоционально поддержала свою коллегу Наталью Рудову, которую обвинили в предоставлении эскорт-услуг.

Свое недовольство артистка высказала в социальной сети Instagram.

"Я сегодня прочитала, что желтая пресса записала меня в эскортницы, я чуть из кадра не выпала. Нет, я, конечно, ко всему уже привыкла, желтая пресса и желтые каналы на ТВ не жалеют своего эфирного времени, обливая меня грязью уже больше 20 лет, причем накал растет прямо пропорционально моей артистической известности! Но, чтоб эскортница. Помилуйте! Товарищи, дорогие! Я многодетная мать, у меня 4 детей и уже 5 лет, как бабушка", - написала актриса.

instagram.com/shukshina_maria

Как ране писал OBOZREVATEL, актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах. По ее словам, создатели ток-шоу обманом взяли интервью у ее директора.

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