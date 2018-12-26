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''Я ушел своими ногами'': Зеленский рассказал, как напился с Януковичем

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Популярный украинский комик Владимир Зеленский рассказал о том, как он встречался с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Комик вспомнил, что ему даже довелось побывать в Межигорье.

Также он отметил, что во время встречи они выпивали. Об этом Зеленский рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

''Я ушел своими ногами'': Зеленский рассказал, как напился с Януковичем

Скриншот из видео

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"Да, мы с ним встречались. У нас был такой момент, когда мы крепко выпили. Он решил меня споить, чтобы поговорить по душам. Я редко пью. Честно говоря, я ушел своими ногами, в отличии от Виктора Федоровича", - сказал Зеленский.

''Я ушел своими ногами'': Зеленский рассказал, как напился с Януковичем

Скриншот из видео

Комик отметил, что Янукович не просто позвал его погостить, но и предлагал ему 100 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский впервые рассказал о звонке юмориста Михаила Задорнова перед смертью. Так, оказалось, артист звонил Зеленскому, чтобы поблагодарить его за работу юмористической студии "Квартал 95".

Персоны
Владимир ЗеленскийВолодимир Зеленський
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Иванов Александр
Иванов Александр
Да Вовка парень хоть куда! Хоть янык в жопу,хоть тёзка пацакский-везде вхож! И готов договариваться " хоть с чёртом ЛЫСЫМ"! - Вы ТАКИМ видите ВАШЕГО (нашего) будущего президента? Это скорее презик,а не президент...
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Савченко Анатолий
Савченко Анатолий
Дак нахуя такой президент у нас уже есть петруха
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