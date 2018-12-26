''Я ушел своими ногами'': Зеленский рассказал, как напился с Януковичем

Популярный украинский комик Владимир Зеленский рассказал о том, как он встречался с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Комик вспомнил, что ему даже довелось побывать в Межигорье.

Также он отметил, что во время встречи они выпивали. Об этом Зеленский рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Скриншот из видео

"Да, мы с ним встречались. У нас был такой момент, когда мы крепко выпили. Он решил меня споить, чтобы поговорить по душам. Я редко пью. Честно говоря, я ушел своими ногами, в отличии от Виктора Федоровича", - сказал Зеленский.

Скриншот из видео

Комик отметил, что Янукович не просто позвал его погостить, но и предлагал ему 100 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский впервые рассказал о звонке юмориста Михаила Задорнова перед смертью. Так, оказалось, артист звонил Зеленскому, чтобы поблагодарить его за работу юмористической студии "Квартал 95".