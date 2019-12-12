"Я такого не говорила!" Брежнева оправдалась за скандальное высказывание об Украине

Вера Брежнева, которая живет и работает в России, оправдалась за свое высказывание, что она не является украинской певицей.

Соответствующий комментарий она дала во время интервью на программе "Макаревна" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я такого не говорила. Я назвала себя "человек мира". Моя музыка не имеет границ. Я с 2002 года гастролирую во всех странах и не ограничиваюсь одной страной. То, что это некоторых людей расстроило, потому что они неправильно услышали", – оправдалась Брежнева.

Брежнева в интервью "Макаревна" Кадр из видео

Она отметила, что украинцы – очень талантливая нация, что проявляется в разных сферах, не только в шоу-бизнесе.

"Мне кажется, это другая энергия совершенно, это касается не только шоу-бизнеса. Это касается многих факторов, я много встречаю по миру, и в России в том числе, очень талантливых, профессиональных и глубоких личностей из Украины. Все равно люди пытаются разделить. Мы, как музыканты, должны объединять людей, и у нас это получается, как бы негативно некоторые не были настроены", – резюмировала Брежнева.

Брежнева оправдалась за высказывание, что не является украинской певицей кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежнева в интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи" сказала, что никогда не была украинской певицей, поскольку не участвовала ни в одной "Песне года". Это вызвало скандал в сети. После этого заявления пользователи массово критиковали ее за откровенные наряды.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!