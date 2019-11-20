"Я такое устрою, ей наступит конец": Разин угрожает Кудрявцевой из-за Шепелева

Известный продюсер Андрей Разин пригрозил Лере Кудрявцевой из-за ее комментария в адрес Дмитрия Шепелева.

В своем Instagram Разин написал пост, в котором заявил, что готов рассказать всю правду о том, как Лера попала в Москву и о ее образе жизни.

Андрей Разин МК

Так, продюсер заявил, что в одиночку разгромит Кудрявцеву, если она не оставит Шепелева в покое.

"Я за Диму Шепелева такое ей устрою, что мало не покажется. Если бы вы знали о том образе жизни, который она вела и то, как она попала в Москву… Если я рот открою, то ей вообще наступит конец. Поэтому хотелось бы надеяться, что она, как можно быстрее, одумается и оставит в покое Диму. Ведь он пережил страшное горе и в одиночку воспитывает своего сына. И вдруг, слышит от этой непонятной личности с сомнительной репутацией такие слова. Поэтому я встану на сторону Димы и в одиночку ее просто разгромлю", - написал Разин.

Лера Кудрявцева Cosmopolitan

Дмитрий Шепелев Вокруг ТВ

Примечательно, что спустя время продюсер удалил свой скандальный пост, и объяснил это так:

"Хочу пояснить своим подписчикам, что я удалил пост про Леру Кудрявцеву, как удаляю все в отношении нее, потому что я вообще не считаю ее достойным человеком. Она - очень грязная женщина, которая, мало того, что сама грязная, так она еще и других грязью поливает. А в отношении Димы Шепелева я одно могу сказать: если она не прекратит писать о нем гадости и высказываться подобным образом, то я выложу ее полное разоблачение на своей странице."

Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что муж российской певицы Жанны Фриске, которая умерла от рака головного мозга, телеведущий Дмитрий Шепелев публично посмеялся над телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Лера не стала молчать и отреагировала на насмешку Дмитрия в своем Instagram.

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