"Я так рыдала!" Ефросинина рассказала, как переживала из-за аннексии Крыма
Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая родилась в Керчи, призналась, что очень переживала, когда узнала об аннексии Крыма.
Об этом знаменитость рассказала в новом интервью для шоу "Ходят слухи" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Так, Ефросинина вспоминает, что, когда узнала об аннексии, она была на третьем месяце беременности.
"Когда аннексировали Крым – я плакала. Я была беременна, на третьем месяце. Мы были тогда у друзей за городом. Я помню сидела и смотрела новости в телефоне о том, что Крым оккупирован. И я так рыдала! У меня было ощущение, что у меня забрали родного человека. Я так плакала только на похоронах отца. Потом я ходила на все ток-шоу, высказывалась, мы с Джамалой кричали об этом с каждого утюга. Я не смогла поехать к папе на могилу в Керчи, друзья мне сказали: "Тебя не пустят, а еще лучше – закроют. Подумай о сыне, ты беременна". Я не была ни разу в Крыму за период аннексии...", – вспоминает Маша.
"Я отдаю себе отчет, почему люди на этом гребанном референдуме, а я до сих пор считаю его подставным и фейковым, так проголосовали. Керчь проголосовала 98%. Это и было причиной моих рыданий", – добавила Ефросинина.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Маша Ефросинина жестко высказалась об украинцах, нарушающих карантин.