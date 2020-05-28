"Я так рыдала!" Ефросинина рассказала, как переживала из-за аннексии Крыма

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая родилась в Керчи, призналась, что очень переживала, когда узнала об аннексии Крыма.

Об этом знаменитость рассказала в новом интервью для шоу "Ходят слухи" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Маша Ефросинина Instagram @mashaefrosinina

Так, Ефросинина вспоминает, что, когда узнала об аннексии, она была на третьем месяце беременности.

"Когда аннексировали Крым – я плакала. Я была беременна, на третьем месяце. Мы были тогда у друзей за городом. Я помню сидела и смотрела новости в телефоне о том, что Крым оккупирован. И я так рыдала! У меня было ощущение, что у меня забрали родного человека. Я так плакала только на похоронах отца. Потом я ходила на все ток-шоу, высказывалась, мы с Джамалой кричали об этом с каждого утюга. Я не смогла поехать к папе на могилу в Керчи, друзья мне сказали: "Тебя не пустят, а еще лучше – закроют. Подумай о сыне, ты беременна". Я не была ни разу в Крыму за период аннексии...", – вспоминает Маша.

Маша Ефросинина кадр из видео

"Я отдаю себе отчет, почему люди на этом гребанном референдуме, а я до сих пор считаю его подставным и фейковым, так проголосовали. Керчь проголосовала 98%. Это и было причиной моих рыданий", – добавила Ефросинина.

Маша Ефросинина кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Маша Ефросинина жестко высказалась об украинцах, нарушающих карантин.