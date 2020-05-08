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8 мая • обновлено в 12:16
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"Я страшный как черт": постаревший Губин рассказал о своем состоянии здоровья

2.7т
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Звезда 90-х Андрей Губин рассказал о своем состоянии здоровья и прокомментировал недавнее фото с собой, которое вызвало бурные обсуждения в сети.

Так, в комментарии изданию Starhit 46-летний артист признался, что чувствует себя лучше, чем выглядит.

Андрей Губин

Андрей Губин

kp.ru

"Да я страшный как черт, но все же я из тех, кто за неделю проезжает на велосипеде 100 км. Когда будете делать столько же, вам придет мысль, что со мной все не так уж и плохо. К тому же на фото уставший – с пяти утра на ногах, бессонница. В общем чувствую себя лучше, чем выгляжу. Стараюсь больше заниматься спортом, чтобы тестировать свое состояние", – заявил Губин.

Андрей Губин

Андрей Губин

Instagram @_gubin_andrey_official

Также артист прокомментировал слухи о возвращении на сцену:

"Пока мы только записываем новые композиции, и в данной ситуации это для меня важнее, чем гастроли. Но, даже если я буду горбатый и хромой, смогу сделать такой музыкальный номер, что стыдно не будет и дети от страха не заплачут".

Андрей Губин

Андрей Губин

ria.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Губин тайно покинул Россию со своей невестой.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Андрей Губин
Место
Россия
Тег
Новости России
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