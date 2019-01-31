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''Я стала слышать голоса'': певица из РФ рассказала о знакомстве с инопланетянами

1.8тЧитать материал на украинском

44-летняя российская певица Катя Лель призналась, что 28 лет назад осталась без зубов после встречи с НЛО в городе Нальчике. Тогда артистке было всего шестнадцать.

Звезда отметила, что встреча с инопланетянами была не одна, и НЛО преследуют ее до сих пор. Об этом Лель рассказала в интервью изданию "Super".

''Я стала слышать голоса'': певица из РФ рассказала о знакомстве с инопланетянами
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"Когда я очутилась у них на корабле, я была парализована, и только потом начала понимать, что где-то нахожусь, что слышу голоса. Тут я вижу ботинки, очень красивый мужской голос, человеческий облик, лет тридцати, он подходит ко мне, берет меня за руку и говорит: "Ну что, Катя, ты готова?" — "К чему готова?" — "Ну разве мы тебя недостаточно подготовили?" — и тут я понимаю, что все эти вещие сны, которые я вижу с 14 лет, все это было из-за этого. Тогда я успокоилась и сказала: "Прошу вас, дайте мне еще время". — "А зачем?" — и тогда я ответила: "Мне еще нужно много песен спеть", - говорит певица.

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По словам певицы, ее отец тоже знал о происходящем, но не верил своей дочери.

"Конечно, папа у нас в это не верил. Когда это все происходило, он спал. Не верил до одного случая. Я собиралась в музыкальное училище, а папа готовил еду на кухне, варил мясо. И тут я слышу шепот: "Катя, Катя" — и понимаю, что что-то происходит. Я бегом на кухню, и тут я вижу, что ложка просто выбивается из папиных рук и три его пальца погружаются в кипящую кастрюлю. Я подбегаю, вытаскиваю его руку, говорю: "Папа, что ты делаешь?" — а он смотрит на меня огромными глазами и говорит: "Я что, сошел с ума?". Я кричу: "Давай быстрее под воду!" — а он отвечает: "А мне не больно!". И потом он попросил у меня прощения, сказал, что был не прав", - вспоминает Лель.

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Она отметила, что неоднократно видела НЛО. Кроме того, "тарелки" прилетают к ней ежедневно.

"Я помню, как мы с сестрой выходили из такси и увидели светящийся шар, и я поняла, что он летит за мной. Мы побежали быстрее домой, стучали, умоляли маму быстрее открыть дверь. Я понимаю, что они меня преследуют и хотят забрать. Я стала слышать мысли людей, видеть два огненных желтых зрачка в темноте. Я просто превратилась в напуганную девчонку, которая не знала, что делать дальше. Моя дочь и мой муж видят тарелки каждый день, в центре Москвы, на Новослободской. Я их снимаю на видео. Они просто пасут, следят за мной", - говорит артистка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, уфологи сообщают о росте количества НЛО, замеченных в районе американской военной базы в штате Огайо. Многие специалисты связывают появление НЛО в небе Огайо с проведением секретных военных экспериментов.

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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Куда путен смотрит?русскоязычных ущемляют!
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минин евген
минин евген
здаётся мне, что она по другой причине зубов лишилась.
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