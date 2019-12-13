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13 декабря • обновлено в 11:32
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"Я сейчас вам на лицо сяду": гиду пришлось спасать Анфису Чехову в Омане

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Телезвезда Анфиса Чехова 12 декабря попала в трудную ситуацию во время отдыха в Омане – она со своей группой заблудилась в лесу.

При этом сама Чехова и ее напарники все снимали на видео, которые ведущая публиковала в сторис Инстаграм.

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Судя по видео, гид Дмитрий во время экскурсии завел Чехову, ее подругу, стилиста Марию Белову и парня по имени Хусейн в труднопроходимые места.

И в одном из моментов гиду пришлось помогать Чеховой преодолеть стену.

"Я сейчас вам на лицо сяду", - заявила ведущая Дмитрию, когда он помогал ей спуститься со стены.

А перед этим Чехова отметила, что у "нее-то килограмчиков побольше", чем у Беловой.

Вес и формы Анфисы Чеховой – это одна из самых обсуждаемых тем, когда речь заходит об этой ведущей.

Считается, что в последнее время ведущая значительно похудела.

Вот самые свежие фото Анфисы Чеховой в купальнике – от 13 декабря 2019 года:

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Что-то есть невероятно чувственное есть в том, чтобы в прохладную погоду купаться в горячем бассейне☺️ И пить моё любимое красное вино. Я могу пол дня целить один бокальчик, просто наслаждаясь вкусом. А в этом посте хочу ответить на ваши вопросы в коментах и в директ, о моих купальниках и одежде. Вот этот невероятно стильный ретро купальник я брала в @shop_summer 🏝 А еще белый сарафан и весь мой лук из Низвы и финикового рынка. И еще много чего. Потому что уже несколько лет я, даже зимой, затариваюсь у них купальниками и летней одеждой. А ведь это большая редкость в "не сезон" найти в чем поехать на отдых! Я обожаю, обожаю, обожаю этот магазин! Невероятно стильно всё, что они делают❤️❤️❤️ А вы как думаете? Идет мне этот купальник? #anantarajabalakhdar #shopsummer #купальники #красивыйкупальник

Публикация от Анфиса Чехова (@achekhova)

Как сообщал OBOZREVATEL, полуголая Чехова восхитила фанатов сочной фигурой.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Персона
Анфиса Чехова
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