"Я сейчас вам на лицо сяду": гиду пришлось спасать Анфису Чехову в Омане

Телезвезда Анфиса Чехова 12 декабря попала в трудную ситуацию во время отдыха в Омане – она со своей группой заблудилась в лесу.
При этом сама Чехова и ее напарники все снимали на видео, которые ведущая публиковала в сторис Инстаграм.
Судя по видео, гид Дмитрий во время экскурсии завел Чехову, ее подругу, стилиста Марию Белову и парня по имени Хусейн в труднопроходимые места.
И в одном из моментов гиду пришлось помогать Чеховой преодолеть стену.
"Я сейчас вам на лицо сяду", - заявила ведущая Дмитрию, когда он помогал ей спуститься со стены.
А перед этим Чехова отметила, что у "нее-то килограмчиков побольше", чем у Беловой.
December 13, 2019
December 13, 2019
December 13, 2019
December 13, 2019
Вес и формы Анфисы Чеховой – это одна из самых обсуждаемых тем, когда речь заходит об этой ведущей.
Считается, что в последнее время ведущая значительно похудела.
Вот самые свежие фото Анфисы Чеховой в купальнике – от 13 декабря 2019 года:
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Что-то есть невероятно чувственное есть в том, чтобы в прохладную погоду купаться в горячем бассейне☺️ И пить моё любимое красное вино. Я могу пол дня целить один бокальчик, просто наслаждаясь вкусом. А в этом посте хочу ответить на ваши вопросы в коментах и в директ, о моих купальниках и одежде. Вот этот невероятно стильный ретро купальник я брала в @shop_summer 🏝 А еще белый сарафан и весь мой лук из Низвы и финикового рынка. И еще много чего. Потому что уже несколько лет я, даже зимой, затариваюсь у них купальниками и летней одеждой. А ведь это большая редкость в "не сезон" найти в чем поехать на отдых! Я обожаю, обожаю, обожаю этот магазин! Невероятно стильно всё, что они делают❤️❤️❤️ А вы как думаете? Идет мне этот купальник? #anantarajabalakhdar #shopsummer #купальники #красивыйкупальник
Как сообщал OBOZREVATEL, полуголая Чехова восхитила фанатов сочной фигурой.
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