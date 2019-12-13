"Я сейчас вам на лицо сяду": гиду пришлось спасать Анфису Чехову в Омане

Телезвезда Анфиса Чехова 12 декабря попала в трудную ситуацию во время отдыха в Омане – она со своей группой заблудилась в лесу.

При этом сама Чехова и ее напарники все снимали на видео, которые ведущая публиковала в сторис Инстаграм.

Судя по видео, гид Дмитрий во время экскурсии завел Чехову, ее подругу, стилиста Марию Белову и парня по имени Хусейн в труднопроходимые места.

И в одном из моментов гиду пришлось помогать Чеховой преодолеть стену.

"Я сейчас вам на лицо сяду", - заявила ведущая Дмитрию, когда он помогал ей спуститься со стены.

А перед этим Чехова отметила, что у "нее-то килограмчиков побольше", чем у Беловой.

Вес и формы Анфисы Чеховой – это одна из самых обсуждаемых тем, когда речь заходит об этой ведущей.

Считается, что в последнее время ведущая значительно похудела.

Вот самые свежие фото Анфисы Чеховой в купальнике – от 13 декабря 2019 года:

Как сообщал OBOZREVATEL, полуголая Чехова восхитила фанатов сочной фигурой.

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