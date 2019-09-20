"Я сделаю перерыв в карьере": Джамала рассказала о второй беременности

Украинская певица Джамала намерена уйти в творческий отпуск, чтобы посвятить всю себя мужу и сыну.

Об этом звезда рассказала в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я думаю, что сделаю перерыв для того, чтобы снова родить. Мы будем с радостью ждать пополнения, потому что мне очень хотелось бы иметь большую семью. Например, у моей мамы в семье было 7 детей, а у папы 2 — он и сестра", — поделилась Джамала.

Джамала Фото из Instagram

Также певица призналась, что ей тяжело дается разлука с маленьким сыном Эмиром-Рахманом.

"Сейчас, например, я очень скучаю, когда уезжаю в отпуск или в туры — долго не вижу своего Эмира. И я думаю, что это основной момент, который меня действительно расстраивает. Но брать его с собой не могу, потому что для него это тяжело", — рассказала Джамала.

Джамала c сыном Фото из Instagram

Но, как отметила певица, ребенок не страдает из-за того, что мамы долго нет, ведь о нем заботятся близкие люди.

"Но не переживайте, у него все хорошо — с ним отец, родители моего мужа — они просто невероятные няни", — подытожила Джамала.

Джамала c мужем и сыном Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала умилила своих фолловеров в Instagram фотографиями сына-именинника. 27 марта Эмиру-Рахману исполнился один год.

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