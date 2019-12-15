"Я счастлива!" Ротару высказалась о концерте в России

Украинская певица София Ротару, которую недавно затравили за выступление на "Песне года" в Москве, поделилась впечатлениями после концерта в РФ.

Так, артистка засветилась на фестивале "Легенды "Ретро FM" в Москве. Об этом сообщает Пятый канал.

"Вот оно счастье с моими зрителями! Бесподобный концерт! Я счастлива, как никогда!" — заявила артистка.

Отмечается, что Ротару не вышла к пресс-воллу и уехала в сопровождении охраны с московской концертной площадки "Мегаспорт".

Вместе с ней в этот день на сцене выступили российские артисты, которые отличились своими антиукраинскими высказываниями, а также выступлениями в аннексированном Крыму.

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