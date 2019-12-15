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15 декабря • обновлено в 13:41
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"Я счастлива!" Ротару высказалась о концерте в России

1.6т
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Украинская певица София Ротару, которую недавно затравили за выступление на "Песне года" в Москве, поделилась впечатлениями после концерта в РФ.

Так, артистка засветилась на фестивале "Легенды "Ретро FM" в Москве. Об этом сообщает Пятый канал.

"Я счастлива!" Ротару высказалась о концерте в России
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"Вот оно счастье с моими зрителями! Бесподобный концерт! Я счастлива, как никогда!" — заявила артистка.

Отмечается, что Ротару не вышла к пресс-воллу и уехала в сопровождении охраны с московской концертной площадки "Мегаспорт".

Вместе с ней в этот день на сцене выступили российские артисты, которые отличились своими антиукраинскими высказываниями, а также выступлениями в аннексированном Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
Персона
София Ротару
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Звон Владимир
Звон Владимир
У нашей украинской гордости в Ялте в самом крутом месте- в начале набережной вилла. И как она должна себя вести?
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