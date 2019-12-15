"Я счастлива!" Ротару высказалась о концерте в России

Украинская певица София Ротару, которую недавно затравили за выступление на "Песне года" в Москве, поделилась впечатлениями после концерта в РФ.
Так, артистка засветилась на фестивале "Легенды "Ретро FM" в Москве. Об этом сообщает Пятый канал.
"Вот оно счастье с моими зрителями! Бесподобный концерт! Я счастлива, как никогда!" — заявила артистка.
Отмечается, что Ротару не вышла к пресс-воллу и уехала в сопровождении охраны с московской концертной площадки "Мегаспорт".
Вместе с ней в этот день на сцене выступили российские артисты, которые отличились своими антиукраинскими высказываниями, а также выступлениями в аннексированном Крыму.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года" в России из-за введения в Украине военного положения.
Недавно стало известно, что артистка примет участие в съемках музыкальной премии "Песня года", а также выступит на фестивале "Легенды ретро FM".
В России накинулись на Ротару, упрекнув в желании заработать денег.
Концертный директор Сергей Лавров заявил, что артистка никогда не спонсировала АТО.
Однако, когда Ротару все-таки приехала в Россию для участия в "Песне года", в сети негативно отнеслись к ее выступлению, назвав певицу предательницей.
Заступиться за артистку решил Николай Басков. Певец попросил людей подумать о здоровье Ротару, а также заявил, что звезда всегда была вне политики.
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