"Я ранен, может и убит": Шнуров написал стих о разводе

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение в связи с разводом со своей женой Матильдой.

Соответствующую публикацию он сделал в своем Instagram, предоставив подписчикам возможность посочувствовать семейной драме.

"Пускай сейчас мне больно очень. Я ранен, может и убит. И кровь сочится между строчек. Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит? Я рад тому, что ярко, сочно. Ошибки нет, я не учту. Мне есть, что вспомнить этой ночью. Я * свою мечту. Виновен? Или не виновен? Хотел, **, ** судьбу? Любой баран местами овен. Нет. Я судьбу не **. Я есть — кто есть. И хоть ты тресни, Одень, помой и причеши. Придется отвечать за песни, за пляски и раздрай души. Не сомневайтесь, я отвечу. То холодно, то горячо. Вот ночь прошла и сразу вечер. Мне жизнь выкатывает счет", — написал Шнуров.

Пользователи отметили, что Матильда и лидер "Ленинград" были очень колоритной парой.

"Жаль, очень жаль. Колоритная пара. Как многое портит обычная людская зависть", – написали подписчики.

"Сложно быть гением. Еще сложнее быть рядом с гением", – отметили в сети.

"У мечты всегда свои планы. И они никогда не сходятся с нашими. На то она мечта", – ответили на стихотворение Шнурову.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шнуров сообщил о разводе с супругой, с которой они прожили 11 лет, 25 мая. Его друг Стас Барецкий рассказал о возможной причине разрыва.