"Я прощала": экс-солистка "Серебра" шокировала подробностями личной жизни

Экс-участница "Серебра" Ольга Серябкина, которая недавно созналась в интиме с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой, рассказала о том, что однажды она смогла простить измену.
Об этом она написала в Instagram, опубликовав несколько эротических фото без белья в постели.
"Можно ли простить измену? Скажу честно, один раз я прощала... По одной простой причине. Каждый человек может ошибиться. И если он реально сожалеет, то можно дать ему второй шанс. Но тут есть важный момент. Простить измену – значит реально простить. Это очень сложно… отпустить ситуацию, забыть её и больше не возвращаться к ней. Никогда - это главное правило", - считает Серябкина.
Можно ли простить измену?? Скажу честно, один раз я прощала... По одной простой причине. Каждый человек может ошибиться 💔 И если он реально сожалеет, то можно дать ему второй шанс. Но тут есть важный момент. Простить измену – значит реально простить. Это очень сложно… отпустить ситуацию, забыть её и больше не возвращаться к ней. Никогда ❌ Это главное правило. Поэтому прежде чем продолжать отношения… нужно понять, сможете ли вы забыть и простить? Не сказать "я прощаю", а потом думать об этом перед сном каждый день. Ни при каких обстоятельствах, какие бы ссоры у вас не были в будущем – никогда не вспоминать об измене. Иначе это треш, каждый раз при удобном случае припоминать факт измены. Поэтому, в этом случае, нужно ставить знак равенства между простили и забыли. Мне кажется, что это единственная возможность сохранить отношения 🔗 Но я не говорю, что всем поголовно нужно прощать измены. Все очень сильно зависит от ситуации. И есть измена-ошибка, о которой я говорила чуть выше. А есть случаи, которые, по моему мнению, непростительны. Например, продолжительная измена. Когда на протяжении нескольких месяцев или даже лет, вас предают… Врут, скрывают факты, прячутся 😬 Что касается общения в переписках, флирте... 💦📝 Тут сложнее. Многие не считают это за измену. А кто-то, наоборот, категорически против. Что вы думаете по этому поводу? Вообще, что для вас измена? Смогли бы простить? Пишите в комментах!! #molly
"Прежде чем продолжать отношения… нужно понять, сможете ли вы забыть и простить? Не сказать "я прощаю", а потом думать об этом перед сном каждый день. Ни при каких обстоятельствах, какие бы ссоры у вас не были в будущем – никогда не вспоминать об измене. Иначе это трэш, каждый раз при удобном случае припоминать факт измены", - посоветовала певица.
Серябкина не написала о ком идет речь, может быть и о Темниковой
коллаж
При этом Серябкина, считает, что не нужно всем поголовно прощать измены, ведь все зависит от ситуации.
"Есть измена-ошибка, а есть случаи, которые, по моему мнению, непростительны. Например, продолжительная измена. Когда на протяжении нескольких месяцев или даже лет, вас предают", - объяснила она.
Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой. Таким образом она ответила на слухи, которые распустила бывшая любовница, что встречалась с продюсером коллектива Максимом Фадеевым.
Что примечательно, Серябкина постоянно пытается привлечь внимание публики к своему творчеству откровенными, а периодически и пошлыми фотосессиями. Недавно она озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье.
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