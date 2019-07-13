"Я прощала": экс-солистка "Серебра" шокировала подробностями личной жизни

Экс-участница "Серебра" Ольга Серябкина, которая недавно созналась в интиме с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой, рассказала о том, что однажды она смогла простить измену.

Об этом она написала в Instagram, опубликовав несколько эротических фото без белья в постели.

"Можно ли простить измену? Скажу честно, один раз я прощала... По одной простой причине. Каждый человек может ошибиться. И если он реально сожалеет, то можно дать ему второй шанс. Но тут есть важный момент. Простить измену – значит реально простить. Это очень сложно… отпустить ситуацию, забыть её и больше не возвращаться к ней. Никогда - это главное правило", - считает Серябкина.

"Прежде чем продолжать отношения… нужно понять, сможете ли вы забыть и простить? Не сказать "я прощаю", а потом думать об этом перед сном каждый день. Ни при каких обстоятельствах, какие бы ссоры у вас не были в будущем – никогда не вспоминать об измене. Иначе это трэш, каждый раз при удобном случае припоминать факт измены", - посоветовала певица.

Серябкина не написала о ком идет речь, может быть и о Темниковой коллаж

При этом Серябкина, считает, что не нужно всем поголовно прощать измены, ведь все зависит от ситуации.

"Есть измена-ошибка, а есть случаи, которые, по моему мнению, непростительны. Например, продолжительная измена. Когда на протяжении нескольких месяцев или даже лет, вас предают", - объяснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой. Таким образом она ответила на слухи, которые распустила бывшая любовница, что встречалась с продюсером коллектива Максимом Фадеевым.

Что примечательно, Серябкина постоянно пытается привлечь внимание публики к своему творчеству откровенными, а периодически и пошлыми фотосессиями. Недавно она озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся