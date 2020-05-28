"Я потеряла деньги!" Ефросинина рассказала, как ее "кинула" Полякова

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как певица Оля Полякова не пришла к ней на ранее согласованное интервью.

Так, по словам звезды, Оля отметила его в последний момент и из-за этого телеведущая потеряла большие деньги. Об этом Ефросинина сообщила в интервью программы "Ходят слухи", которая выходит на YouTube (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Оля Полякова и Маша Ефросинина

"Записали гостя. Сидим, ждем. Смотрю, наш продюсер – белого цвета, вот такие шары выкатываются, и она начинает носиться. Я чувствую, что у нас ж*па. Мы заканчиваем интервью, провожаем гостя и я слышу, как она долго с кем-то разговаривает и кричит. В итоге выясняется, что продюсер разговаривала с менеджером Поляковой и Оля ему сказала, что не готова ехать на интервью. Затем мы все свернули, я потеряла деньги – я плачу за локации, плачу операторам..." – рассказала Ефросинина.

Телеведущая также добавила, что если бы это был другой человек, а не Оля – она бы "закончила отношения навсегда".

Маша Ефросинина Скриншот с видео

"Но это Оля. Ее надо знать. Это человек – пахарь. И все, чем она компенсирует себе эту пахоту – это перепады настроения. Я их видела. Это случился тот самый вариант. Если бы это был кто-то другой, я бы позвонила и эти отношения закончила навсегда", – подчеркнула Ефросинина.

По словам звезды, уже после этой ситуации, во время карантина она получила приглашение от Поляковой стать гостьей прямого эфира на ее странице в Instagram. Это очень удивило Ефросинину.

Оля Полякова и Маша Ефросинина

"И вот тут, конечно, я аплодирую стоя Оле. Я охренела. Я сидела и понимала – браво, Оля! Я хочу так уметь", – призналась Ефросинина.

К слову, после прямого эфира Полякова позвонила Ефросининой и попросила прощения. Сейчас они договариваются о новом интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Квартал 95" высмеял певицу Олю Полякову за то, что она решила на карантине зарабатывать видеопоздравлениями.