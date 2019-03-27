"Я покончу с собой": Рынска разрыдалась на интервью у Собчак

Российская журналистка и блогер Божена Рынска заявила, что пыталась покончить с собой после смерти мужа, политтехнолога и бывшего медиаменеджера Игоря Малашенко. Кроме того, она сказала, что, возможно, попытается убить себя еще раз.

В интервью журналистке Ксении Собчак Рынска отметила: если ей не удастся сделать ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), то она покончит жизнь самоубийством.

Скриншот из видео

Во время интервью Божена Рынска несколько раз расплакалась, когда говорила о покойном супруге. Так, на вопрос Собчак о том, чтобы она ответила людям, которые обвиняют в смерти Малашенка именно ее, Рынска заявила, что "им не долго осталось".

"Ждать им осталось недолго. Если не получится ничего с эмбрионами, то я сама с собой покончу. Пойду к Игорю", — сказала она.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Игорь Малашенко и Божена Рынска познакомились еще в 2012 году, но обстоятельства не позволяли им заключить официальный брак. Они узаконили свои чувства спустя 7 лет совместной жизни — в 2018-м году.

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